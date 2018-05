Jestetten Neue Ideen für altes Bahnhofsgebäude in Jestetten

Neue Ideen für altes Bahnhofsgebäude in Jestetten

Architekt Jürgen Osswald stellt in der jüngsten Gemeinderatssitzung mögliche Nutzungen des Gebäudes vor. Die endgültige Lösung soll mit Bürgern erarbeitet werden.

Was geschieht mit dem ehemaligen Bahnhofsgebäude? Die Gemeinde Jestetten hat das 1897 erbaute Bahnhofsgebäude mit Güterhalle erworben und Architekt Jürgen Osswald damit beauftragt, die Nutzungsmöglichkeiten aus baulicher Sicht zu untersuchen. Der Planer stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Ergebnis seine Bestandsaufnahme vor. Ausserdem zeigte er Nutzungsoptionen auf, die er unter Berücksichtigung der Statik, der sonstigen technischen und rechtlichen Voraussetzungen und des Denkmalschutzes erarbeitet hatte.

Anhand von Plänen erläuterte der Architekt jedes Stockwerk einzeln und verdeutlichte die technisch möglichen und sinnvollen Raumaufteilungen des Bahnhofsgebäudes und des Güterschuppens. Durch den Ankauf der Gemeinde besteht die Möglichkeit, das Gebäude in vielseitiger Art und Weise zu nutzen. Eine Nutzung als Lagerfläche schlossen die Gemeinderäte einhellig aus. „Hierzu ist der alte Bahnhof viel zu schade“, stellte Bürgermeisterin Ira Sattler fest. Sie schlug vor, im Gespräch mit den zukünftigen Nutzern, den Bürgerinnen und Bürgern von Jestetten, eine Lösung zu erarbeiten. Da der Platz und die finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind, werde man sich auf wenige Nutzungsoptionen beschränken müssen und wird wohl nicht allen Begehrlichkeiten nachgeben können, betonte die Rathaus-Chefin.

In jedem Fall sollte die Liegenschaft kulturellen Zwecken gewidmet werden. Auch die Volkshochschule hat einen dringenden Raumbedarf und sollte in jedem Fall bedacht werden. Denkbar sind auch Jugendräume als Ersatz für den Gruppenraum in der Weihergasse. Daneben sollten Proberäume für Vereine und gegebenenfalls die Musikschule geschaffen werden. Eine gute Idee, fanden die Gemeinderäte, sei die gastronomische Nutzung des alten Bahnhofs, beispielsweise könnte ein Café oder Bistro eine Lücke schließen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die verschiedenen Konzepte vorzustellen und das weitere Vorgehen mit Vereinsvorständen und den Einwohnern abzustimmen.

Die CDU Jestetten, die die drei alten Bahnhofsschilder aus dem Alteisencontainer gerettet hat, wird diese gerne zur Verfügung stellen, um sie wieder am Gebäude anzubringen und an die historische Funktion zu erinnern. Dies gab der CDU-Vorsitzende Konrad Schlude in der Sitzung bekannt.