von Thomas Güntert

„Es gibt ein paar Bombenleger, die teilweise mit esoterischen Argumenten Fake-News verbreiten“, schimpfte Hansruedi Meier, Präsident des Vereins Regionaler Naturpark Schaffhausen, bei der Mitgliederversammlung im Begegnungszentrum der Lottstetter Nachbargemeinde Rüdlingen. Am 17. November muss das Schaffhauser Stimmvolk über das neue Naturparkgesetz abstimmen, um die rechtliche Grundlage für die Finanzierung durch den Kanton zu schaffen.

Jestetten Tauziehen um Naturpark-Gesetz Das könnte Sie auch interessieren

Der Kantonsrat stimmte zwar mit 39:15 Stimmen deutlich für das Naturparkgesetz, doch die erforderliche Vierfünftel Mehrheit wurde um vier Stimmen verfehlt. Obwohl sich nur 13 der 26 Schaffhauser Kantonsgemeinden dem Naturpark angeschlossen haben, sieht Meier der Abstimmung positiv entgegen. Die ehemalige Schaffhauser Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel aus der Erzinger Nachbargemeinde Wilchingen führt ein 110-köpfiges Ja-Komitee, das auch von den beiden deutschen Naturparkgemeinden Lottstetten und Jestetten unterstützt wird. Für die Finanzierung der Kampagne sind 12.000 Franken an Kleinspenden eingegangen.

Der neue Lottstetter Bürgermeister Andreas Morasch (rechts) wurde vom Vereinspräsident Hansruedi Meier als Vertreter der deutschen Mitgliedsgemeinde Lottstetten herzlich in den Vorstand des Vereins Regionaler Naturpark Schaffhausen aufgenommen. | Bild: Thomas Güntert

Bei der Mitgliederversammlung wurde Andreas Morasch als Nachfolger von Jürgen Link neu in den Vorstand gewählt. Mit dem neuen Lottstetter Bürgermeister und seiner Jestetter Amtskollegin Ira Sattler wurden auch bereits Gespräche über neue Projekte auf der deutschen Seite geführt. „Der Naturpark bringt den Gemeinden den maximalen Nutzen, da wir uns überplanmäßig entwickeln“, sagte Geschäftsführer Christoph Müller. Zurzeit gebe es rund 70 Projekte; 173 Naturparkprodukte seien zertifiziert.

Beim Regionalen Naturpark Schaffhausen herrscht auch im zweiten Betriebsjahr eine grosse Einigkeit. Bei der Mitgliederversammlung wurden alle Traktanden mit grossem Mehr genehmigt. Zufrieden war auch Andreas Merk (Zweiter von rechts) aus der deutschen Parkgemeinde Jestetten. | Bild: Thomas Güntert

Der Projektleiter Regionalentwicklung, Severin Hafner, erklärte, dass im Schweizer Klettgau ein großes Hotel entstehen soll und es dafür zwei Projektstudien gibt: Eine Stiftung möchte unterhalb der Bergtrotte in Osterfingen ein Hotel in den Rebberg einbetten; in Hallau ist geplant, im Ortskern die Neumühle zur Erlebnismühle umzufunktionieren und nebenan ein Hotel zu bauen. Hafner betonte, dass im Klettgau das Übernachtungsangebot insbesondere für Gruppen fehlt und die Nachfrage dafür sehr groß ist.

Lottstetten Naturpark: Schaffhauser Stimmvolk hat das letzte Wort Das könnte Sie auch interessieren

Bernhard Egli berichtete von 20 Firmen-Motivationseinsätzen, bei denen knapp 500 Personen Naturschutzmaßnahmen durchgeführt haben. Egli bemerkte, dass im Wangental der Neophytenbestand auf zehn Prozent reduziert werden konnte und seltene Arten gefördert werden. Der Projektleiter Natur und Landschaft legt seine weiteren Schwerpunkte auf Wildbienenförderung, Aufwertung Amphibienbiotope, Spezialnistkästen für Obstgarten Vogelarten und Kleinstrukturen für Schlingnattern und Eidechsen. Thomas Hofstetter berichtete, dass rund 1200 Schüler der Naturparkschulen an 40 Projekten teilgenommen haben. Weiter berichtete der für Bildung und Kultur zuständige Projektleiter von den Tagen der offenen Kunstateliers, bei denen acht Künstler aus Jestetten und ein Atelier aus Lottstetten mitgemacht haben. „Dazu kamen über 5000 Besucher“, so Hofstetter.

Naturparkschulen

Es gibt acht Naturparkschulen, zu denen auch die Grundschule Lottstetten sowie die Realschule und Grund- und Werkrealschule Jestetten gehören. Sie beteiligen sich regelmäßig an Projekten im grenzüberschreitenden Naturpark.