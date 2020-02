Ganz im Zeichen des Orients stand die närrische Rathausbefreiung mit Schlüsselübergabe in Lottstetten: Scheich Morasch wurde abgesetzt und musste seinen Palast den Narren aus 1001 Nacht übergeben.

Ganz im Zeichen von 1001 Nacht stand die Rathausbefreiung in Lottstetten am Schmutzigen Dunnschtig. Schon vor der Rathausstürmung feierten die Narren mit teils kuriosen Kostümen den Start in die heiße Phase der Fasnacht auf dem Rathausplatz.Punkt