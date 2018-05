Jestetten Nachwuchsfußballer in Altenburg auf Torjagd

46 Mannschaften zeigen beim Jugendturnier des SV Altenburg ihr Können am Ball. Der Vorsitzende zeigt sich mit Verlauf der Sportveranstaltung zufrieden.

Vom beschaulichen Frühlingsfest hat sich das Pfingstturnier des SV Altenburg inzwischen zum bedeutendsten Jugendturnier in der Region entwickelt. 46 Jugendmannschaften, so viele, wie noch nie, – mit Betreuern, Eltern und Fans -, von der F- bis zur C-Jugend kamen in den Jestetter Zipfel.

Neben den Mannschaften aus der Region kamen die jungen Fußballer auch aus Basel, St. Gallen, der Innerschweiz, Tuttlingen, Donaueschingen oder Pfullendorf. Bereits am Wochenende zuvor hatte der Fußball spielende Nachwuchs aus Altenburg und Lottstetten sich auf dem Altenburger Sportplatz auf die bevorstehende Herausforderung vorbereitet. Der SVA hat unter seinen Jugendleitern, Jürgen Benz und Claudia Rutschmann, die Zusammenarbeit mit dem SV Lottstetten vertieft, was in eine Spielergemeinschaft im Jugendbereich gemündet ist. So treten die Altenburger und Lottstetter Jungfußballer als SG Altenburg-Lottstetten auf dem Spielfeld auf.

Die Voraussetzungen für ein gelungenes Turnier waren dann auch wettermäßig gegeben. Sonnig aber nicht zu heiß, zeigte sich Petrus von seiner fußballfreundlichen Seite. Während am Samstag die F- bis D-Jugendlichen über den Platz wuselten, waren es am Pfingstsonntag die C-Jugendmannschaften, die um den Siegerpokal kämpften.

Am Pfingstmontag endete das Sportfest mit einem Grümpelturnier aus Freizeitmannschaften. Es ist gute Tradition, dass nach den sportlichen Herausforderungen die Musik im Mittelpunkt des Altenburger Pfingstturniers steht. Hierfür steht das Hard-Rock-Café am Samstagabend, seit mehreren Jahren mit DJ Eugen am imaginären Plattenteller. Am Sonntagabend sorgten mehrere DJs für die Unterhaltung. Dass es einmal mehr friedlich vonstatten ging und auch weit nach Mitternacht ruhig und gesittet blieb, ist an dieser Stelle lobend zu erwähnen.

"Ich bin froh, dass alles so reibungslos funktionierte", sagte der Vereinsvorsitzende, Patrick Frommherz, im Gespräch mit unserer Zeitung. Und dass am Ende das Essen ausverkauft war, spricht ebenfalls für den Erfolg des Wochenendes. Die Pfingstverlosung wird jeweils mit besonderer Spannung verfolgt, gibt es doch richtig wertvolle Preise und nicht den üblichen Plunder.

Das Altenburger Pfingstturnier wird vom Förderverein ausgerichtet und stellt das wichtigste finanzielle Standbein der Altenburger Fußballer dar. Mit großem ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder und der Mithilfe des Turnvereins konnte diese logistische Herausforderung auch in diesem Jahr gemeistert werden.