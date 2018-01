Jestetten Nachwuchs der Realschule Jestetten beweist Gefühl für Musik

Die Bläserklassen und das Jugendorchester gaben mit einem abwechslungsreichen Programm ihr gut besuchtes Neujahrskonzert in der Gemeindehalle.

Die Plätze in der Gemeindehalle reichten nicht aus beim Neujahrskonzert der Realschule, so groß war der Besucherandrang. Geboten wurde ein abwechslungsreiches Programm sowohl von den Bläserklassen als auch vom Jugendorchester DALJ unter der Leitung von Nicole Markhardt und Ute Meißner. Nach dem schwungvollen "Prince of Denmark Marsch" durch das „Brass-Ensemble“ begrüße Rektor Peter Haußmann die Gäste, unter ihnen Bürgermeister Jürgen Link (Lottstetten) sowie die ehemaligen Rektoren Karl-Hellmuth Jahnke und Horst Weible.

Nach dem Stück "Pomp and Circumstance" des Brass-Ensembles konnten Lana Rohrer und Chiara Moog die Bläserklasse 5 ansagen. Die neun Kinder dieser Gruppe spielen seit Herbst ihr Instrument und zeigten nachdrücklich, dass sie – wie angesagt – nach Notenlesen und Instrumentenputzen – einige Klassiker unter den Kinderliedern bestens spielen können. Das eine Jahr mehr Ausbildung merkte man bei den ausgewählten Musikstücken der Bläserklasse 6. Von Oreste Morgillo, Angelo Bentivegna und Veronika Eimann gekonnt angesagt, überzeugten nicht nur die ausgewählten Titel wie „Oh when the Saints“ oder „Ode an die Freude“. Noch mehr überzeugte die technisch sehr gute instrumentale Darbietung aller fünf Titel als Beweis für eine zielgerichtete Arbeit im Musikunterricht.

Nochmals eine musikalische Steigerung versprach der Auftritt des Jugendorchesters DALJ, bestehend aus Jungmusikern aus Dettighofen, Altenburg, Lottstetten und Jestetten. Geleitet wird dieses Orchester ebenfalls von Nicole Markhardt, die auch für die Bläserklassen 5 und 6 der Realschule zuständig ist. Schon das Klangvolumen des Jugendorchesters ließ aufhorchen, kein Wunder, sind doch alle Register einer Blasmusik besetzt, bei DALJ sind es 25 Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren. Schon beim ersten Stück „Irish Dream“ – von Johanna Altenburger und Lara Wesseolowski angesagt – spürte man die bemerkenswerte Präzision der Akteure und auch bei der nächsten Darbietung dem durch Glenn Miller bekannt gewordenen „Little Brown Jug“ hatten die Musiker den richtigen Drive. Jazzig und mit viel Beifall belohnt wurde auch das letzte Stück „Happy“ von Pharell Williams.

Krönender Abschluss des gelungenen Neujahrskonzerts war der gemeinsame Auftritt der beiden Bläserklassen und Jugendorchester DALJ unter der Leitung von Nicole Markhardt. „I feel good“ hieß der Titel und er brachte das Gefühl des Abends auf den Punkt: Man fühlte sich gut, bei den Darbietungen des Neujahrskonzertes der Realschule.