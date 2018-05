Jestetten Nach Umbau: Rheinauer Klosterinsel öffnet am 21. April für Besucher Türen

Das ehemaliges Benediktinerkloster aus der Rheinauer Klosterinsel wird in drei Bauetappen umgestaltet. Besucher können am 21. April einen ersten Blick auf die neue Nutzung werfen.

Nachdem auf der Klosterinsel in der Jestetter Nachbargemeinde Rheinau/ZH nach einer ersten Bauetappe vor vier Jahren die Musikinsel eingeweiht wurde, konnte nun die zweite von drei Bauetappen abgeschlossen werden. Die Räume des ehemaligen Benediktinerklosters standen seit dem Auszug der psychiatrischen Klinik im Jahr 2000 leer.

Der Zürcher Regierungsrat wollte aber, dass der Ort seiner Geschichte gerecht wird und dass der öffentliche Zugang der Insel erhalten bleibt. Er erstellte ein Nutzungskonzept mit Musikzentrum, Hauswirtschaftsschule, Museum und Gastronomie.

In der ersten Etappe wurden die Konventgebäude zur Musikinsel umgebaut, die neben den Proberäumen einen Hotelbetrieb mit 130 Betten in 63 Zimmern umfasst. Der Alt-Bundesrat Christoph Blocher investierte dabei 20 Millionen Franken in die Stiftung Musikinsel Rheinau. In der zweiten Bauetappe wurden sieben Gebäude für eine Neunutzung umgebaut und instandgesetzt.

Im Wolff'schen Bau und dem ehemaligen Männergasthaus konnte Anfang des Jahres bereits die Hauswirtschaftsschule einziehen. Zwischen den beiden Hauswirtschafts-Flügel liegt das Gebäude, in dem ursprünglich die Mühlen und der Kornboden untergebracht waren. Im 18. Jahrhundert befand sich darin auch ein prunkvoller barocker Saal, der im Zuge des Umbaus zur Klinik zweckmäßig umgenutzt wurde.

Das Herzstück der zweiten Bauetappe war die Wiederherstellung des historischen Saals, der 120 Personen Platz bietet und für Festivitäten angemietet werden kann. Im Erdgeschoss des Mühlegebäudes entstand der öffentlich zugängige Gastronomiebetrieb "Klostergarten" mit 60 Innen- und 150 Terrassenplätzen. Im Bau befinden sich noch die Arbeiten auf dem Klosterhof, die sich durch archäologische Funde verzögerten und noch zwei Monate andauern dürften.

Am Tag der offenen Tür können sich die Besucher am Samstag, 21 April, von 10 bis 16 Uhr auf einem Rundgang von den Arbeiten selbst überzeugen. Archäologen geben auf dem Klosterhof Einblicke in ihre Ausgrabungsarbeiten und es öffnen sich auch die Türen von Musikinsel, Klosterkirche und Staatskellerei Zürich. Zudem gibt es Schiffsrundfahrten rund um die Klosterinsel.

In den nächsten Jahren wird das ehemalige Abteigebäude noch in einer dritten Bauetappe in ein Museum umfunktioniert, das jährlich rund 25 000 Besucher anlocken soll.