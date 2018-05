Jestetten Muttertagskonzert des Musikvereins Altenberg macht Freude

Das Muttertagskonzert des Musikvereins Altenburg mit abwechslungsreichem Programm trifft den Geschmack der Gäste.

Das traditionsreiche Muttertagskonzert des Musikvereins Altenburg traf wieder voll den Geschmack der vielen Besucher. Die Gemeindehalle war proppevoll, es mussten weitere Sitzgelegenheiten beschafft werden. Musikverein-Vorsitzender Matthias Wipf begrüßte hoch erfreut die vielen Gäste, unter ihnen Jestettens Bürgermeisterin Ira Sattler und Vertreter des Blasmusikverbandes Hochrhein.

Als Gäste eröffnete das Orchester aus Lottstetten, unter Leitung von Martin Weiss, den konzertanten Nachmittag mit „O Vitinho“, einem neuen Marschtypus aus Portugal, der gleich große Begeisterung beim Publikum hervorrief. Eine außergewöhnliche musikalische Darstellung erlebten die Zuhörer mit dem Stück „Man in the Ice“ von Otto M. Schwarz, der den „Mann im Eis“ (Ötzi) musikalisch nach über 5300 Jahren wieder auferstehen ließ.

Dieses Musikstück forderte sowohl für den Dirigenten als auch vom Orchester höchste Konzentration. Diese Komposition wird der MV Lottstetten am 10. Juni beim Zürcher-Unterländer-Musiktag in Niederhasli als Bewertungsstück in der Ersten Klasse aufführen. Gedanken und Vorstellungen von Meer, Strand und Tänzen, kamen bei dem Musikstück „Biscaya“ von James Last, auf. Anschließend war der Titel „Stevie Wonder-Ful“ als Hommage an den Soulmusiker gedacht, beginnend mit „Sir Duke“ und endend mit „Superstition“. Zum Abschluss ihres Konzertteiles spielte das Orchester „S’ Zündhölzli“ von Mani Matter.

Nach der Pause bot der Musikverein Alterburg unter Leitung von Kerstin Häring ebenfalls ein begeisterndes Konzert. Auch der MV Altenburg hatte sich mit seinem Repertoire auf die Ansprüche des Publikums eingestellt, etwa mit „Raiders of the lost Ark“, einem Musikstück aus dem bekannten Film „Indiana Jones“. Im weiteren Verlauf führte das Orchester mit „80er Kult(tour)“ in die deutsche Popkultur ein, und der Applaus ließ nicht auf sich warten. Danach entführte das Orchester mit „Frenesi“ in spanische Gefilde. Der Titel „Frenesi“ bedeutet Raserei, entfaltete aber musikalisch lockere Swing-Atmosphäre. Richtig Stimmung für das Muttertagskonzert machten die Musiker mit der mitreißenden Polka „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble. Der Marsch „Semper Fidelis“ aus dem Jahre 1888 vom Marschkönig John Philipp Sousa kündigte den Abschluss des Konzerts an.

Mit großem Applaus wurde das Orchester verabschiedet, nicht ohne vorher gemeinsam mit dem MV Lottstetten das „Badnerlied“ zu Gehör zu bringen.