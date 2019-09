von sk

Auf eine große Reise ging kürzlich der Musikverein „Harmonie“ Lottstetten. Nachdem der Verein im Jubiläumsjahr 2017 eine neue Uniform angeschafft hatte, kam bald die Idee auf, die noch brauchbaren alten Uniformen einem anderen Verein zu spenden. Georg Blase, ehemaliger altkatholischer Pfarrer von Dettighofen und Lottstetten, vermittelte schließlich den Kontakt zur Gemeinde Ceglow in Polen, unweit von Warschau.

Dort soll ein neues Blasorchester gegründet werden, und die frühere Lottstetter Uniform wird als Start-Ausrüstung dienen. Kurzfristig ergab sich noch die Gelegenheit, auch die Uniform des aufgelösten Musikvereins Jestetten der Gemeinde Jakubow, einer Nachbargemeinde von Ceglow, zu spenden.

Programm schon lange einstudiert

Nach langer Vorbereitung reisten die Lottstetter Musiker nach Polen. Bereits seit dem Frühjahr wurde das Konzertprogramm für die Reise einstudiert, und auch die Anreise der Musiker und der Transport der Instrumente und der Uniformen wollte organisiert sein.

Vor Ort erwartete die Reisenden ein reichhaltiges Programm, welches von Georg Blase und den Gemeinden Ceglow und Jakubow vorbereitet worden war. Neben der Besichtigung der örtlichen Sehenswürdigkeiten stand ein Konzert in Jakubow an. Bei einigen Stücken musizierten die Lottstetter dabei gemeinsam mit polnischen Musikern, während die örtlichen Majoretten in einer Show ihr Können zeigten. Schließlich wurde die Uniformspende übergeben und ein Freundschaftsvertrag unterzeichnet.

Eine Stadtbesichtigung in Warschau vor dem Heimflug rundete das Reiseprogramm ab. Die Lottstetter Musiker waren beeindruckt von der herzlichen Gastfreundschaft und freuen sich darauf, bereits zum Schlachtfest am letzten Septemberwochenende Gäste aus Polen in Lottstetten begrüßen zu dürfen.