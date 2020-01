von Ingrid Ploss

Mit einem musikalischen Auftakt begrüßte der Musikverein „Harmonie“ Lottstetten Bürgermeister Andreas Morasch, Gemeinderäte, Ehrenmitglieder sowie alle Anwesenden zur 143. Hauptversammlung im Gasthaus „Bahnhof“ in Lottstetten. Ebenso mit einem Ständchen verbanden die Musiker das Andenken an ihre leider im vergangenen Jahr verstorbenen Veteranen Hubert Merk und Wolfgang Meier.

Vorsitzende Brigitte Russ hielt Rückblick auf das Vereinsjahr 2019 mit zahlreichen Aktivitäten, die den kameradschaftlichen Zusammenhalt im Verein und das musikalische Zusammenwachsen dokumentieren. Der neue Vorstand mit Hermann Rölz als Schriftführer, André Kübler und Adrian Zwerenz als Beisitzer, sowie Jana Zeller als Jugendbeisitzerin hat gute Arbeit geleistet. Neben den jährlichen Konzerten, Dämmerschoppen, Schlachtfest, Jahreskonzert, musikalischen Anlässen in der Gemeinde, war die Reise nach Polen der Höhepunkt im vergangenen Jahr.

Das Konzert kam gut an und ein Gegenbesuch ist für dieses Jahr geplant. Das Jahreskonzert in der überfüllten Gemeindehalle zeigte, dass der MV auch ohne musikalische Gäste einen ganzen Abend lang gute Unterhaltung bieten und große Begeisterung auslösen kann. „Das war ein toller Erfolg und hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht“, so Brigitte Russ. Sie bedankte sich bei allen Unterstützern bei der Vorbereitung zum Konzert, der Gemeinde und besonders dem Bauhof.

Anerkennende Worte fand auch Bürgermeister Andreas Morasch nach der Entlastung des Vorstandes: „Wir werden bald unsere Neubürger in Lottstetten begrüßen. Ich weiß schon, welchen Verein ich ihnen zur Mitgliedschaft ans Herz lege. Ihr seid eine tolle Gemeinschaft.“

Dirigent Martin Weiss dankte den Musikern für das Engagement in diesem Proben intensiven Jahr. Ebenso bedankte er sich für die Arbeit der Ausbilder: „Nach wie vor ist die Jugendförderung ausschlaggebend für den Erhalt unseres Vereins.“ Edeltraud Leber, organisatorisch verantwortlich für das Jugendorchester DALJ, hatte bereits ihre Nachwuchssorgen bei nur noch 15 Mitgliedern geäußert. Sie wird mit Ablauf des Jahres, in dem das zehnjährige Jubiläum des DALJ begangen wird, ihre Aufgabe in neue Hände legen.

Auch 2020 wird für den Verein wieder ein Jahr mit zahlreichen musikalischen Anlässen: Instrumenten Schnupperabend für Erwachsene, Fasnacht, Dämmerschoppen, Schlachtfest, Herbstmesse, Jubiläumskonzerte des DALJ sowie des Sportvereins Jestetten, Konzerte und Musikfeste bei anderen Vereinen und natürlich ein Jahreskonzert. Die polnischen Gäste werden empfangen und im Dorf gibt es oft Bedarf zur musikalischen Umrahmung von Veranstaltungen.