Kurz nach 18 Uhr brannte der Suzuki-Kleinwagen in der Hohenkrähenstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen aus dem Motorraum Flammen, und es war starke Rauchentwicklung festzustellen. Der Pkw endete als Totalschaden, so die Polizeiangaben. Während der Löscharbeiten musste die Abzweigung ins Industriegebiet kurzfristig gesperrt werden. Die Feuerwehr war unter Leitung von Gesamt-Kommandant Holger Jörns mit drei Fahrzeugen und 19 Kräften im Einsatz. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt an dem elf Jahre alten Fahrzeug.