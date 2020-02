von Thomas Güntert

Beate Vonderach lobt bei ihrer Zustellerin Monika Moog besonders die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Zum Dank für die zehnjährige Zusammenarbeit überreichte die Gebietsleiterin der Zustellgesellschaft DKZ von SÜDKURIER und Alb-Bote bei einem Besuch im Lottstetter Ortsteil Nack ein Bildband vom Schwarzwald. Zudem ist Monika Moog im November zum Festakt eingeladen, bei dem alle Zusteller offiziell geehrt werden.

Die Bayerin kam vor zwölf Jahren aus Neuburg an der Donau nach Lottstetten und nahm gleich eine Aushilfsanstellung als Zeitungsausträgerin an. Im Jahr 2010 bekam sie dann ihren ersten eigenen Bezirk zugeteilt. Seit sechs Jahren wird sie bei der täglichen Arbeit von ihrem Ehemann Benni unterstützt. „Wir sind ein gutes Team“, sagte die Jubilarin, die froh ist, dass sie nachts nicht alleine um die Häuser ziehen muss. Vor ein paar Jahren überraschte sie mit ihrem Ehemann einen Einbrecher, der allerdings knapp entkommen ist.

Zwei Arbeitsschritte

Vor Hunden hat die Lottstetter Zeitungsausträgerin keine Angst. „Die schlafen noch, wenn wir unterwegs sind“, sagt Monika Moog. Sie fängt um 3 Uhr mit der Arbeit an. Monika und Benni Moog sind mittlerweile für drei Zeitungsbezirke in Lottstetten, den Bezirk Nack, sowie für alle Lottstetter Briefzustellungen des SÜDKURIER-Briefdienstleisters Arriva zuständig. Nachdem in den frühen Morgenstunden mehr als 100 Zeitungen in die Zeitungsröhren und Briefkästen kommen, beginnt das Sortieren und Verteilen der Briefpost. „Am Tag kommen da schon mal sieben Stunden zusammen“, sagt Monika Moog.

Medienwandel spürbar

In den vergangenen zehn Jahren hat sie einen Wandel bemerkt. Da die jungen Menschen die Zeitung zunehmend digital lesen, sind die Abonnenten auch im östlichen Landkreis Waldshut leicht zurück gegangen. Sie ist froh, dass die Arbeit für den Briefzustellservice hingegen zunimmt. „Wenn wir das Austragen nicht mehr hätten, würde uns richtig was fehlen“, sagte Monika Moog mit einem zufriedenen Lächeln.