In einer Flüchtlingsunterkunft waren die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer, die sich ein Zimmer teilen, in Streit geraten. Einer der Beteiligten war um 20:40 Uhr auf die Straße geflüchtet und hatte um Hilfe gerufen, weil er von seinem alkoholisierten Kontrahenten mit einem Messer angegriffen worden war. Laut weiterer Angaben der Polizei sei der 21-Jährige aber nicht ernstlich verletzt worden; ein vorsorglich verständigter Rettungswagen hatte wieder abrücken können. Der betrunkene 20-Jährige randalierte in der Unterkunft weiter und soll Wände und Türen beschädigt haben. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Sein Messer wurde in einem Schrank sichergestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Landespolizei wurde von Streifen der Bundespolizei und des Zolls unterstützt.