Jestetten vor 2 Stunden

Mehr als 20 Betriebe der Region stellen sich bei Ausbildungsbörse in Jestetten vor

Einblicke in die Berufswelt von morgen gab es kürzlich bei der Ausbildungsbörse in der Gemeindehalle in Jestetten. Zahlreiche Schüler nutzten die gelegenheit, sich über berufliche Chancen zu informieren.