von Ralf Göhrig

Nach 28 Jahren im Amt gab Martin Weißenberger den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden im Ski-und Snowboardclub Jestetten auf und wird zukünftig das Skifahren als einfaches Mitglied genießen. Der Vorsitzende, Matthias Kübler, dankte seinem langjährigen Weggefährten mit Worten und einem Präsent, die Versammlung mit lang anhaltendem Applaus.

Zu Weißenbergers Nachfolger wurde der bisherige Nordic-Wart, Christian Wallner, gewählt, dessen Posten übernimmt sein Sohn, Jonas Wallner, bislang Beisitzer. Der frei gewordenen Beisitzerposten wird nun von Maximilian Brettschneider besetzt. Nicht an der Rochade beteiligt hatten sich Martin Klaus (Sportwart), Kai Käppeler (Schriftführer) und Rene Fritz (Jugendwart), die erneut auf ihre Posten gewählt wurden.

Bürgermeisterin Ira Sattler, die die Wahlen geleitet hatte, dankte den Verantwortlichen und lobte die hervorragende Jugendarbeit des Vereins, die sich in der nahtlosen Übernahme von Vorstandsposten durch jugendliche Mitglieder manifestiert.

Der Ski- und Snowboardclub Jestetten wurde im Jahr 1974 gegründet und bietet Skiausfahrten, Skilager, Skikurse und ein Sommerprogramm an. Der Verein möchte besonders familienfreundlich sein. Infos im Internet: (www.sscjestetten.de). In einer Saison mit viel Schnee und hervorragenden Bedingungen auf den Pisten gab es dann auch für den Vorsitzenden in seinem Jahresbericht keinen Grund zum Klagen. „Zahlreiche Ausfahrten, motivierte Skitrainer und begeisterte Jugendliche machten das abgelaufenen Vereinsjahr zu einem großen Erfolg“, so Matthias Kübler. Auch die Vereinskasse rundete das positive Jahresergebnis ab.

Erstmals war im Sommer eine Familien-Wanderung angeboten worden, die dank großem Zuspruch auch in diesem Jahr stattfinden soll.