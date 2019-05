von Ralf Göhrig

Marcus Vallböhmer ist nicht nur im Jestetter Zipfel, sondern auch darüber hinaus kein Unbekannter. Im Scheinwerferlicht steht er alljährlich zur Fasnachtszeit, doch eigentlich ist der 53-Jährige ansonsten ein ruhiger Typ mit eher hintergründigem Humor. Viel lieber lässt er, der über seinen Beruf als Maler zu seiner Leidenschaft, der Malerei, gefunden hat, seine Bilder sprechen. Marcus Vallböhmer stellt aktuell in Irland aus.

In dem irischen Rolf‘s Country-House sind die Bilder die nächsten Monate zu sehen. | Bild: Jeannette Vallböhmer

Mit der Gestaltung des Bühnenbildes für die Altenburger Fasnacht, wurde der Grundstein für seine Berufung gelegt, die Wand- und Illusionsmalerei. Und so zieren seine Bilder inzwischen zahlreiche Hausfassaden, beispielsweise den Dorfladen in Altenburg oder das dortige Feuerwehrgerätehaus. Aber auch die Wände zahlreicher Gasthäuser, Ladengeschäfte aber auch ganz privater Häuser wurden von Marcus Vallböhmer gestaltet.

Doch auch klassische Bilder, mit und ohne Rahmen auf Leinwand sind begehrt und finden sich inzwischen in der ganzen Republik. Und weit darüber hinaus: Marcus Vallböhmer stellt aktuell in Irland aus. Zufällig, aber emotional wichtig, hat sich eine Gelegenheit für ihn ergeben, seine Bilder auf der Insel auszustellen. Bei einer Motorradtour im Jahr 2018 übernachtete er mit seiner Frau Jeannette in Baltimore bei Cork an der irischen Südwestküste.

Vier Monate in Irland ist der Altenburger Künstler, Marcus Vallböhmer. | Bild: Jeannette Vallböhmer

Im Rolf´s Country House, das unter Schwarzwälder Leitung (Johannes und Friedericke Haffner) steht, war man von den Bildern von Marcus Vallböhmer angetan und bereit, ihm die Möglichkeit einer Ausstellung in den Räumlichkeiten des bekannten Gourmet-Restaurants zu bieten. Vorgabe war, die Bilder in Irland entstehen zu lassen.

Galway Hooker, ein Bild von Marcus Vallböhmer. | Bild: Jeannette Vallböhmer

Das war ein Angebot, das der Irland-Fan natürlich gerne annahm. Landschaftsmotive zu finden ist in diesem Land nicht schwierig, so legt der Künstler sein Augenmerk auf diese Art von Gemälden. Der Duft der weiten Wiesen, die Sonne und die Meeresluft der grünen Insel sind somit auf seinen Bildern zu spüren. Ein viermonatiger Aufenthalt wurde geplant und findet aktuell noch, den Kreativitätsfluss des Künstlers anregend, bis Ende Juli 2019 statt. Und wer in diesem Sommer in die Gegend kommt, sollte sich auf keinen Fall die Gelegenheit nicht nehmen lassen, die „irischen Bilder“ von Marcus Vallböhmer vor Ort anzuschauen.

Zur Person: Marcus Vallböhmer (54) stammt aus Essen und lebt seit 1967 in Altenburg. Er hat in der Schweiz den Malerberuf erlernt und dabei erste Erfahrungen mit dekorativen Maltechniken gemacht. Gleichzeitig entdeckte er die Kunstmalerei für sich. Seit 2005 hat er ein eigenes Atelier in Altenburg und malt vermehrt auf Leinwand. Seit 2009 Einzelausstellungen in Deutschland und der Schweiz. Seit 2012 nur noch freiberuflich tätig: Wandbilder, Fassadengestaltungen, Bühnenbilder (unter anderem für den Schnörriobed, Opernverein Zürich und mehrere Theater).