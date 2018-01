Jestetten Marcus Vallböhmer gestaltet Kunstwerk für Feuerwehrmuseum in fulda

Marcus Vallböhmer gestaltet Kunstwerk für Feuerwehrmuseum in fulda

Marcus Vallböhmer aus Altenburg hat ein Kunstwerk für das Feuerwehrmuseum Fulda gestaltet. Das Kunstwerk zeigt Puzzlestück für Puzzlestück die vielfältige Arbeit der Feuerwehr. Inspiration holte sich der Hobbykünstler bei seinen Kameraden in Jestetten.

Jestetten (uka) Ein Gemälde von Marcus Vallböhmer aus Altenburg wurde Anfang des Jahres 2017 an das Feuerwehrmuseum in Fulda übergeben. Das Bild wurde von dem aktiven Feuerwehrkameraden aus der Einsatzabteilung Altenburg gemalt und dem Museum in Hessen zur Verfügung gestellt.

Im Laufe des Jahres kam es dann zu einer Anfrage der Unfallkasse Hessen, welche den Künstler aus Altenburg bat, eine komplette Vitrine im Feuerwehrmuseum Fulda mit weiteren Bildern zu gestalten. Die Idee war, ein Gesamtbild, zusammengesetzt aus einzelnen Puzzleteilen zu schaffen, in denen sich das ganze Spektrum der Feuerwehrarbeit spiegelt.

Marcus Vallböhmer fand die Idee sehr herausfordernd und machte sich gleich an die Arbeit. Der Maler fertigte zahlreiche Bilder mit verschiedenen Einsatzsituationen, Bilder von Feuerwehrfahrzeugen und auch Gemälde von der Arbeit der Jugendfeuerwehr. Für die neue Bilderreihe holte sich der aktive Feuerwehrmann viele Inspirationen aus dem Feuerwehralltag sowie auch von der Homepage der Feuerwehr Jestetten. "Die Bilder kommen erst richtig zur Geltung, wenn man sich in das Feuerwehrmuseum nach Fulda begibt und direkt vor der Vitrine steht", betont der Maler aus Jestetten.