von Thomas Güntert

„Ich hätte ein Buch darüber schreiben können, was ich zu später Stunde in der Wirtschaft alles erfahren habe“, sagte der Lottstetter Alt-Bahnhofswirt Rolf Dotter, der am heutigen Samstag seinen 80. Geburtstag feiern kann.

Der Jubilar wurde am 21. Dezember 1939 in Lottstetten geboren und wuchs mit seiner Schwester Gretel in einem wohl behüteten Umfeld auf. Die Eltern Josef und Elsa führten eine Landwirtschaft und das Gasthaus, das Großvater Alois beim Bau der Eisenbahn im Jahr 1897 als Bahnhofswirtschaft eröffnet hatte. Am 12. Dezember 1964 heiratete Rolf Dotter seine Brunhilde. Im gleichen Jahr übernahmen sie den Landwirtschaftsbetrieb, den sie auf 17 Hektar Feld- und Obstbau erweiterten sowie das Restaurant „Zum Bahnhof“.

Bald darauf kamen die Kinder Hanspeter, Dagmar und Karin zur Welt. Rolf Dotter war ein begeisterter Skifahrer und Skitourengänger. Stolz erzählt er, dass er mit seinem Sohn Hanspeter auf der 3768 Meter hohen Wildspitze war, dem höchsten Berg der Ötztaler Alpen. Mit seiner Frau reiste er nach Kenia, Mexiko und Kuba. Dotter hatte aber auch einige Schicksalsschläge zu verkraften. 1973 verstarb sein Vater nach einem tragischen Unfall, im Jahr 2007 sein Schwiegersohn Andreas und vor vier Jahren seine Schwester Gretel.

Rolf und Brunhilde Dotter führten das Dorfgasthaus bis ins Jahr 1993, als es der Sohn Hanspeter übernahm und daraus ein gehobenes Speiserestaurant machte. Der Alt-Bahnhofswirt erinnert sich noch gerne an die gute alte Zeit, als „Der Dotter“ noch die Lottstetter Dorfgaststätte und das Vereinslokal vom Sportverein war.

Er kann sich noch an seine Bubenzeit erinnern, als die Fußballer mit dem Lastwagen an die Auswärtsspiele fuhren. „Auf der Pritsche war eine Kette gespannt, da haben sich die jungen Burschen festgehalten“, sagte Dotter. Nach den Heimspielen haben sich die Fußballer gemeinsam in einem großen Blechzuber in Dotters Waschküche gewaschen.

Seine Frau Brunhilde sorgte für die Spezialität des Hauses: Die Zwiebeltünne. Die war allerdings kein Zwiebelkuchen, sondern ein Rumpsteak mit gerösteten Zwiebelringen. Die Handwerker und die unmittelbaren Nachbarn kamen jeden Abend zum Feierabendbier, am Sonntagmorgen gab es nach der Kirche den Stammtisch und die beiden Kegelbahnen waren jeden Abend belegt.

Insbesondere das Rauchverbot hat aber einen Wandel herbeigeführt und den Stammtisch gibt es „Im Dotter“ schon lange nicht mehr. Rolf und Brunhilde Dotter haben bis 2010 im Gastronomiebetrieb mitgeholfen und sich dann zurückgezogen. Es bleiben die Erinnerungen an die interessanten Geschichten der Gäste. „Einiges kann ich heute noch nicht erzählen“, sagte Dotter mit seinem verschmitzten Lächeln.