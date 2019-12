von Ralf Göhrig

Die schlicht „Nikolaus-Feier“ genannte, gemeinsame Veranstaltung des Turnvereins und des Sportvereins ist die am besten besuchte Veranstaltung des ganzen Jahres im kleinen Dorf im östlichsten Zipfel des Landkreises. Was wiederum beweist, dass zumindest der Jugendbereich der beiden Vereine prosperiert und nicht über Nachwuchs klagen kann. Im Gegenteil.

Während es lange Zeit lediglich bei den Turnern gut bis sehr gut aussah, hat die Fußballjugend inzwischen auch aufgeholt. In einer Spielergemeinschaft mit den Lottstetter Kickern sind inzwischen zahlreiche Jugendteams auf dem Altenburger Sportplatz unterwegs, und diese zeigten ebenfalls in der Halle in Altenburg ihr Können.

Hoch hinaus ging es bei den Turnern des TV Altenburg. | Bild: Ralf Göhrig

Im Grunde handelt es sich bei der Nikolausfeier um eine Leistungsschau der Altenburger Nachwuchssportler. Angefangen von der Mutter-Kind-Gruppe bis hin zu den hoch motivierten Teenagern. So war es nicht nur eine lästige Pflicht für Mamas und Papas, Opas, Omas oder Tanten und Onkels, sondern ein echter Genuss, den jungen Menschen beim Turnen, Kicken und ihren vielfältigen Choreographien zuzuschauen.

Durch das Programm führte, in gewohnt souveräner Manier, Michael Fink und Stefan Brunnenkant sorgte für Ton und Licht. Selbstverständlich war auch der Nikolaus zu Gast in der Halle und dieser hatte neben seinen zahlreichen Gaben leider auch einiges zu Tadeln.

Mehr als 100 Kinder und Jugendliche traten bei der Nikolausfeier in Altenburg auf. | Bild: Ralf Göhrig

Gewiss nicht die sportlichen Leistungen, doch ließ die Disziplin fernab der Sportgeräte bei den Kindern zu wünschen übrig. Und nicht nur der Nikolaus, auch sehr viele Besucher zeigten sich irritiert von den jüngeren Kindern, die offenbar nicht gelernt haben, dass man während der Darbietungen der anderen jungen Akteure auch einmal ruhig sitzen kann.

Doch abgesehen davon war die Stimmung in der Halle ausgesprochen gut, Kaffee und Kuchen schmackhaft und wer etwas Glück hatte, konnte bei der obligatorischen Tombola mehr als nur einen Trostpreis abräumen.