Versicherungsfachmann Karl Hail aus Jestetten beantwortet Fragen um die Spital-Behandlung von deutschen Patienten in der Schweiz und erklärt, dass es eine Zusatzversicherung dafür gibt.

Herr Hail, können die Bewohner des Jestetter Zipfels eine ambulante Behandlung im Kantonsspital Schaffhausen in Anspruch nehmen?Wer in Deutschland eine gesetzliche Krankenversicherung besitzt, kann eine geplante ambulante Behandlung auch in der