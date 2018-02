Jestetten Letzter Auftritt: Zehn Minuten Applaus für Mehlsuppenchasper Henry Bückel

Beim 62. Mehlsuppeässe in Jestetten gab es viel zu lachen, aber auch einen emotionalen Moment. Nach 22 Auftritten nach Mehlsuppenchasper Henry Brückel Abschied von der Bühne. Dafür erhielt er zehn Minuten lang Applaus.

Jestetten (rig) Das hat es in der Gemeindehalle wohl noch nie gegeben. Zum Abschied nach 22 Auftritten als Mehlsuppenchasper erhielt Henry Brückel, neben vielen Dankesworten und Präsenten einen unvorstellbaren Applaus. Das Publikum hatte sich erhoben und klatschte – handgestoppt rund zehn Minuten lang. Auch sonst wurde beim 62. Mehlsuppeässe nicht mit Höchstleistungen gegeizt. Die Düüfel, ehedem als Bühnenact "Los Blamablos" bekannt, legten einen filmreifen Auftritt hin, so perfekt, dass man sich fragt, ob im kommenden Jahr die Jestetter Bühne noch gut genug sein kann.

Dass die Jestetter Fasnacht lebt, war gleich beim Eingang zu sehen, wo es vor Jahren noch reichlich Eintrittskarten gab – wer schält sich auch am Fasnachtsmontagmorgen in der Frühe aus dem Bett um bis 8 Uhr in der Halle zu sein – war in diesem Jahr alles ausverkauft, lediglich auf dem Schwarzmarkt sollen noch, zu horrenden Preisen, einzelne Karten erhältlich gewesen sein.

Das Jestetter Mehlsuppeässe ist einfach Pflicht, nicht nur für Jestetter Narren, sondern auch für Abordnungen der Flammenglöwn aus Neuhausen/Rheinfall, der Gülle-Schöpfer aus Dettighofen, der Narrenzunft aus Altenburg sowie der Neger aus Lottstetten. Wer nicht dabei war, hatte definitiv etwas verpasst, beispielsweise die Beautys, die sich in diesem Jahr – seltsamerweise – nicht die Haare wuschen, sondern gesanglich brillierten.

Andrea Frey kommentierte das Dorfgeschehen kritisch, Andreas Wagner blickte in den Kochtopf und Ralf Göhrig gab den Gast aus der Kurpfalz. Einen Glanzpunkt setzte einmal mehr Ernst Klos aus Handwerker, in diesem Jahr unterstützt durch Rainer Denzel am Akkordeon. Karin und Max Merkt, zwei Schutzengel im Weltraumschrott, sahen sich das Erdgeschehen vom Weltall aus an, während Markus Glattfelder sich proktologisch mit der heißen Luft des Ortsgeschehens auseinandersetzte. Schließlich tanzten die Üüle fast so gut wie ihre männlichen Vorbilder über die Bühnenbretter.

Nicht wegzudenken vom Mehlsuppeässe und von Anfang an, seit 1955, dabei ist die Spritzchanntemusik, die dem ganzen Event den notwendigen, närrischen Rhythmus verleiht. Zudem gab es noch ein Novum beim Mehlsuppenässe. Marlies Weißenberger, seit 1971 Rebwieb und unverzichtbare Stütze des Narrenvereins wurde zum ersten weiblichen Ehrenmitglied ernannt, außerdem erhielt Barbara Steger für ihre federführende Mitarbeit an den letzten 20 Narrenblättern den gebührenden Dank.

Der Schluss der Veranstaltung gehörte ganz alleine Henry Brückel, der seinen letzten Auftritt als Mehlsuppechasper genießen und die anhaltenden Ovationen entgegennehmen konnte.