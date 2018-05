Jestetten Lampenfieber gehört dazu: Schüler der Realschule Jestetten führen Stück "Momo" auf

Die Schüler der Theater-AG der Realschule Jestetten sind schon aufgeregt: Am Samstag, 28. April, führen sie das Stück "Momo" in der Gemeindehalle Jestetten auf. Dafür haben sie schon seit Wochen fleißig und intensiv geprobt.

Die Aufregung ist groß, die Vorfreude aber noch viel größer – 41 junge Schauspieler der Theater-AG der Realschule Jestetten freuen sich auf die Premiere ihres diesjährigen Stückes „Momo“.

Unter der Leitung von Schulleiter Peter Haußmann und dessen Frau Elke proben die Schüler der Klassenstufen fünf bis neun seit Wochen fleißig und intensiv, um das berühmte Kinder- und Jugendbuch „Momo“, geschrieben von Michael Ende, als Theaterstück auf die Bühne bringen zu können.

Die Jungschauspieler hoffen auf viele Besucher, die es der kleinen Momo gleich tun, nämlich „sich die Zeit nehmen und einfach zuschauen“ und sie freuen sich, wenn die Zuschauer das Theaterstück genießen und darüber „die Zeit vollkommen vergessen“.

In den vergangenen Jahren waren die Theateraufführungen der Realschule immer ein ganz besonderer Anlass und daher können die Besucher auch in diesem Jahr davon ausgehen, dass sich ein Besuch mehr als lohnt – der Verlauf der Proben war jedenfalls wieder einmal vielversprechend.

Die öffentlichen Aufführungen finden statt am Samstag, 28. April in der Gemeindehalle in Jestetten und am Freitag, 4. Mai in der Halle in Klettgau-Grießen. Die Vorstellungen beginnen an beiden Orten um 20 Uhr, Saalöffnung (mit Getränkebewirtung) ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.