Jestetten Klassik-Jazz erklingt beim Jestetter Neujahrskonzert

Der Nachwuchs von den Musikerfamilien Raffelsberger und Hanke unterhält virtuos rund 600 Gäste beim Neujahrskonzert in Sankt Benedikt.

„Das war auch ein Augenschmaus“, urteilte die Jestetter Organistin Gerda Bächle, die auf der Empore der Kirche St. Benedikt das Jestetter Neujahrskonzert in vollen Zügen genoss. Mit großem Enthusiasmus begeisterte der Nachwuchs der Jestetter Familie Raffelsberger und die befreundeten Hanke-Brüder aus Sindelfingen die rund 600 Besucher, die die Jestetter Pfarrkirche fast vollständig füllten. „Unser Programm ist so ungewiss wie das, was das neue Jahr mit sich bringen wird“, merkte David Hanke an. Das achtköpfige Ensemble hatte das Programm kurzfristig festgelegt und die Stücke in unterschiedlichen Besetzungen gespielt.

Sebastian Raffelsberger legte bei Mozarts „Kegelstatt-Trio“ die Oboe zur Seite und setzte sich an den Flügel, der ansonsten Jonathan Hanke gehörte. Lukas Hanke spielte in diesem Trio die Geige und die Gast-Musikerin Laura Kettenring die Klarinette. Sie war bereits vor zwei Jahren beim Neujahrskonzert dabei und gehört als Schwiegertochter in spe quasi zur Familie Raffelsberger. Ihr Freund Sebastian spielte auch auf dem Englischhorn, für das es nur wenig Sololiteratur gibt. Immer wieder kam auch die Tuba des 16-jährigen Fabian Hanke zum Einsatz. Ein Höhepunkt war der "Tango de Nochebuena", bei dem die Klassik-Geigerin Regine Nosske das berühmteste Weihnachtslied „Stille Nacht“ rhythmisch und feierlich zum nachträglichen musikalischen Weihnachtsgeschenk verpackte.

Einige Stücke hatten die jungen Musiker selbst geschrieben und bearbeitet. Jonathan Hanke hatte die „Brovertüre“ komponiert, die auf die Hanke-Brothers abgestimmt war. Dabei kam viel Dramatik und Temperament zum Ausdruck. Lukas Hanke wirkte mit seiner Geige wie ein feuriger Spanier. Sebastian, Tobias und Teresa Raffelsberger führten zum ersten Mal das Opus „Dreifirdrei“ auf, das ihr Freund, der Österreicher Komponist Walter Kienesberger, für das Jestetter Neujahrskonzert komponiert hatte. Für die Hanke-Brüder hatte der russisch-deutsche Geiger Aleksey Igudesman das Stück „7 continents“ komponiert, wobei er Pop und Klassik humorvoll zusammenführte. David Hanke wechselte dabei zahlreiche Flöten und brachte unterschiedliche Gefühlswelten zum Ausdruck.

Mit dem Walzer aus der "Jazz-Suite" von Dmitri Schostakowitsch sollte das Konzert nach eineinhalb Stunden enden. Nach lang anhaltenden stehenden Ovationen gab es mit Johann Schrammels „Wien bleibt Wien“ noch eine Hommage an Österreich. David Hanke erklärte, dass seine Mutter und Ernst Raffelsberger aus dem Alpenland stammen und der freundschaftliche Kontakt der Musikerfamilien durch seinen Onkel Wolfgang zustande kam. Er war in den 1980er Jahren bei den Wiener Sängerknaben, als Ernst Raffelsberger sie leitete. Nach dem Konzert lagen sich die Künstler freudig in den Armen und auch der Kapellmeister war voll des Lobes: „Ich habe mich gut unterhalten, es war von allem etwas dabei und es hatte ein hohes Niveau“, so Ernst Raffelsberger.