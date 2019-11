Jestetten vor 2 Stunden

Kinder spielen für Kinder: „Frau Holle“ kommt am 16. und 17. November nach Jestetten

Die nunmehr vierte Produktion für Kinder der Regisseurin Stephanie Signer bietet am 16. und 17. November das Theaterstück „Frau Holle“ in Jestetten. In dieser Inszenierung spielen auch Kinder für Kinder. Sechs Kinder sowie fünf Erwachsene werden auf der Bühne stehen.