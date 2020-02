von sk

Laut Angaben der Polizei war der 49-Jährige gegen 9.15 Uhr mit seiner Kawasaki auf der L 163 in einer lang gezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen und hat sich in einer Wiese überschlagen. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen an der Schulter zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden an der Kawasaki schätzt die Polizei auf mindestens 5000 Euro.