von Ralf Göhrig

Nach mehr als vier Jahrzehnten im öffentlichen Dienst ist Manfred Hierholzer zum Ende 2019 aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden. Mehr als 26 Jahre war Hierholzer als Kassenverwalter der Gemeinde Jestetten eine Institution.

„Manfred Hierholzer war der richtige Mann am richtigen Fleck, penibel, korrekt und gewissenhaft“, so Hauptamts-Leiterin Ina Fischer, die auch die Personal-Chefin der Gemeindeverwaltung ist. Und fehlten einmal ein paar Cent oder Euro auf dem Papier, so kontrollierte der Kassenverwalter die Zahlen so lange, bis die Fehlbeträge aufgespürt waren.

„Seit seinem Dienstantritt bei der Gemeindeverwaltung Jestetten am 1. Juli1993 haben Sie Ihre Aufgaben mit äußerster Gewissenhaftigkeit, Geradlinigkeit und Fleiß erfüllt“, sagte Ina Fischer bei Verabschiedung, bei der Bürgermeisterin Ira Sattler urlaubsbedingt fehlte. „Das finanzielle Wohl der Gemeinde und der korrekte und gerechte Umgang mit den Bürgern lag Ihnen stets am Herzen“, betonte die Hauptamtsleiterin.

Großes Fachwissen

Mit Manfred Hierholzer verliert die Gemeinde Jestetten einen Mitarbeiter, der mit seinem großen Fachwissen Lösungen auch für die komplexesten Fälle gefunden hat. Nach der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht zum 1. Januar 2018 haben sich die Aufgaben der Gemeindekasse stark verändert. Dadurch ist die Kasse nun mit zwei Mitarbeiterinnen, Nadine Hierholzer als Kassenleiterin sowie Barbara Grünenwald besetzt, die in den vergangenen Monaten von Manfred Hierholzer in ihre Aufgaben eingeführt wurden.