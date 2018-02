Jestetten Junge Narren tauchen in die Unterwasserwelten ein

Die Kinderfasnacht in Altenburg präsentiert sich von seiner fantasievollen Seite. Bizarre Wesen tummeln sich in der Gemeindehalle.

Altenburg (rig) Wohl dem Verein, der eine Arlene Velutini und eine Anja Gutt als Leiterinnen der Narrennachwuchsabteilung hat. Was bei der Kinderfasnacht in Altenburg in diesem Jahr geboten wurde, war aller Ehren wert. "Unterwasserwelten" lautete das Motto und so zeigte sich die Gemeindehalle in eine solche verwandelt. Alleine die Eingangsgrotte im Foyer mit allerlei Meeresgetier war atemberaubend. Was Velutini und Gutt mit den Jungschnörris in den vergangenen Tagen gebastelt und geschaffen haben, hätte es verdient, länger als lediglich einen Nachmittag lang die Kulisse für eine Veranstaltung zu sein.

Und nicht nur das. Die Altenburger Kinderfasnacht sprengt diese Kategorie deutlich. Der rund 30-köpfige Narrennachwuchs stellte das komplette Programm selbst auf die Beine. Von dem, was auf der Bühne geboten wurde bis hin zu der Spielstraße an den Längsseiten der Halle, wo Vorschul- und Grundschulkinder allerlei Geschicklichkeitsherausforderungen meistern mussten.

Und weil das in Altenburg so ist, kommt natürlich auch die ganze Familie am Fasnachtsonntagnachmittag in die Gemeindehalle, in der Regel entsprechend dem Motto kostümiert und genießt das freundlich-bunte Treiben, das am Ende in eine nahezu unendlich lange Polonäse mündete, bevor zum Schluss die besten Kostüme prämiert und das Schätzspiel seine Auflösung fand. Bravourös durch das Programm führten Sarah Raif, Morena Grießhaber und Sarah Gutt.