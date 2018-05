Jestetten Jestetten begrüßt Neubürger aus 40 Nationen

Jestetten zeigt sich beim Neubürgerempfang international. Bürgermeisterin Ira Sattler zeigt sich stolz auf ihre weltoffene Gemeinde.

377 Neubürger aus 40 Nationen sind im vergangenen Jahr nach Jestetten gezogen. Ein namhafter Teil der Zugezogenen konnte von Bürgermeisterin Ira Sattler beim Neubürgerempfang im Alten Schulhaus begrüßt werden. "Jestetten empfängt Sie mit offene Armen", sagte die Rathauschefin und skizzierte kurz die Geschichte der Gemeinde, die ihre Ursprünge im frühen Mittelalter hat – erstmals im Jahr 871 als Jesteten urkundlich erwähnt.

Wie in jedem Jahr waren wieder viele Vertreter der örtlichen Vereine, Parteien und Kirchen zum Neubürgerempfang gekommen, damit der Abend der Gespräche und Begegnungen auch ein solcher werden konnte.

Jestetten sei kein Dorf, wie jedes andere, fuhr die Bürgermeisterin fort. Die Gemeinde hat rund 5300 Einwohner und ist fast gänzlich umringt von der Schweiz. Von 29 Kilometern Gemarkungsgrenze stellen 23 Kilometer die Landesgrenze zur Schweiz dar. Unzählige Einzelhandelsbetriebe würden Jestetten zudem etwas Besonderes geben. Rund 750 Bürger verdienen ihr Geld bei den Eidgenossen, auch deshalb hat das Nachbarland große Bedeutung für die Gemeinde.

Durch die Grenzlage und die Lage an der Hauptverbindung von Zürich nach Schaffhausen kam Jestetten schon immer mit fremden Menschen in Kontakt. Das mache die Jestetter zu einem besonderen Menschenschlag. Bürgermeisterin Ira Sattler hob außerdem die einzigartige naturräumliche Ausstattung mit Rhein, Rheinhalbinsel und Rheinfall in unmittelbarer Nachbarschaft, hervor. „Wir tun alles, damit Sie hier heimisch werden“, versprach die Bürgermeisterin den Neubürgern.

Künstlerisch umrahmt wurde der Abend durch Ernst Raffelsberger – Chorleiter des Opernhauses Zürich und ehemaliger Neubürger – am Piano und seinen Sohn, Tobias, am Cello; ein musikalischer Hochgenuss – passend: Aus der Neuen Welt von Antonin Dvoák.

Nach dem offiziellen Teil fanden sich alte und neue Bürger recht schnell zu mehr oder weniger intensiven und informativen Gesprächen zusammen. Ohne das Engagement von Esther Meier und Sabrina Seiler vom Jestetter Hauptamt wäre das angenehme Miteinander des Abends kaum möglich gewesen.