von Ralf Göhrig

Die Ladesäule ist bereits betriebsbereit, das E-Car-Sharing wird demnächst in Jestetten Einzug halten. Nun haben Bürgermeisterin Ira Sattler und ihre Mitarbeiter, Oliver Roller und Heiko Weißenberger zusammen mit Andreas Linger und Ole Schmal von der EVKR sowie einige interessierte Bürger, diese Ladesäule offiziell in Betrieb genommen. Damit will der Stromversorger auch die Versorgung mit Energie für Elektrofahrzeuge voranbringen. Kunden des kommunalen Energieversorgers können an diesen Säulen kostenlos ihr Auto laden. Darüber hinaus bietet die EVKR, wie Geschäftsführer Linger im Gespräch mit dieser Zeitung mitteilte, Wandladestationen, die so genannte Wall-Box an, um dem Kunden zu ermöglichen, das eigene Auto zu Hause aufzuladen. "Dies geht zwar auch über eine normale Steckdose, doch mit der Wall-Box ist die Ladezeit deutlich kürzer", betonte Linger.

Gemeinde betritt Neuland

Mit dem Projekt E-Car-Sharing betritt die Gemeinde Jestetten Neuland. Die Gemeinde schloss einen Vertrag mit der Firma my-e-car, die in Kürze ein Elektroauto nach Jestetten stellen will. Dies kann von jedem, der über einen entsprechenden Führerschein verfügt, gebucht werden. Die Abrechnung erfolgt monatlich über Kreditkarte und die Gemeinde Jestetten profitiert hiervon prozentual. "Car-Sharing ist ein interessantes Projekt", stellte Bürgermeisterin Ira Sattler fest und ergänzte: "Für gelegentliche, kurze Fahrten ist dieses Angebot optimal."

Schritt in mobile Zukunft

Mit der Ladesäule macht die Gemeinde jedenfalls einen Schritt in die mobile Zukunft. Bürger mit Elektroauto können auf dem Rathausparkplatz, bei Behördengängen oder während des Einkaufs ihr Auto bequem aufladen. Die Gemeinde Jestetten ist übrigens ein Vorreiter in Sachen E-Mobilität. Vor ein paar Jahren beschaffte die Gemeinde einen elektrisch betriebenen Smart, der sich sehr bewährt hat und im Frühjahr durch das Nachfolgemodell ersetzt wird.