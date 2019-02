von Ingrid Ploss

Seit 2006 gibt es an der Realschule Jestetten das Projekt Bläserklassen. Der damalige Schulleiter Horst Weible rief es in enger Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald ins Leben. Die Schüler der fünften Klasse können sich zu Beginn des Schuljahres unter Anleitung der Musiklehrer Nicole Markhardt und Georg Boller ein Blasinstrument auswählen, welches sie dann zwei Jahre lang im Klassenverband erlernen. Die Instrumente werden von der Musikschule gestellt: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Tenorhorn und Posaune. Der Instrumentalunterricht findet während der regulären Musikstunden statt und kostet monatlich bei einer Klassengröße von 15 Schülern 42 Euro.

Momentan sind zwölf Schüler in einer Bläserklasse. Damit sind die Kosten geringfügig höher. In den Anfangsjahren der Einführung der Bläserklassen sollten alle Schüler ohne Vorkenntnisse gemeinsam den musikalischen Unterricht beginnen. Die Realität zeigte aber, dass auch Kinder mit Vorbildung beginnen wollten, vielleicht auf einem ganz anderen Instrument als zuvor. So wurde diese Voraussetzung langsam aufgeweicht. Inzwischen stehen die Bläserklassen auch Werkrealschülern offen. Ein reger Austausch besteht mit der Realschule Waldshut, der Realschule Tiengen sowie dem Klettgau-Gymnasium Tiengen, die ebenso mit der Musikschule Südschwarzwald zusammenarbeiten.

Die ersten Schritte zum Orchesterspiel beginnen in der fünften Klasse mit Atem- und Rhythmusübungen. Später führen Übungen im Fünftonraum, einstimmige sowie zweistimmige leichte Spielstücke zum vollen Orchestersatz. Spielen die jungen Musikanten anfangs nach Handzeichen und Silben, die die Tonhöhen kennzeichnen (Solmisation), erlernen sie schnell das Notenlesen und perfektionieren in der sechsten Klasse den mehrstimmigen Orchesterklang. Nach Abschluss der zweijährigen Ausbildung belegen die Schüler das Juniorabzeichen mit einer kleinen Prüfung.

Basis für weiteres Musizieren

Im Anschluss daran steht den Jungmusikern offen, im Jugendorchester DALJ mitzuspielen, weiterhin Instrumentalunterricht an der Musikschule zu nehmen oder sich in den örtlichen Musikvereinen zu engagieren. Neben allem Aufwand, dem Üben, Lernen und Proben Zuhause, hat das gemeinsame Musizieren im Klassenverband wesentliche Vorteile: das Sozialverhalten wird gefordert und gefördert, gemeinsames Erleben verbindet, Erfolg und Anerkennung stärken das Selbstwertgefühl, Konzentration, Verantwortung und Rücksicht sind gefragt. Nicht zuletzt macht gemeinsames Musizieren viel Freude.

Das zeigten die jungen Musiker bei Euromusique im Europa-Park Rust, beim Bläserklassenwettbewerb Bundeswehr-Musix in Balingen sowie beim Begegnungskonzert in Häusern. Jedes Jahr im Januar gibt es ein Neujahrskonzert und auch die Senioren freuen sich, wenn im Advent Weihnachtslieder im Heim erklingen. In diesem Jahr veranstaltet die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände in Osnabrück das Deutsche Musikfest. Die Bläserklassen werden die Möglichkeit nutzen, an einem Videowettbewerb teilzunehmen.