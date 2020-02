von Ralf Göhrig

Nachdem die Ortsentwicklung in Lottstetten bis in die späten 90er Jahre stagnierte und keine Neubaugebiete ausgewiesen wurden, entstanden in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Neubaugebiete, überwiegend für den privaten Wohnungsbau mit Einfamilienhäusern. Diese positive Entwicklung führte zusammen mit dem Entstehen einer nennenswerten Einzelhandelsversorgung insgesamt zu einer erfreulichen Dorfentfaltung.

Bezahlbarer Wohnraum

Das Thema bezahlbarer Wohnraum allerdings wurde etwas vernachlässigt, weshalb der Gemeinderat jetzt entgegengesteuert hat. „Das Thema bezahlbarer Wohnraum sowie seniorengerechtes Leben in Lottstetten zu schaffen, ist der Gemeinde ein sehr großes Anliegen in den nächsten Jahren“, sagte Bürgermeister Andreas Morasch. In diesem Zusammenhang ist im Baugebiet „Bettleäcker II“ der westliche Teil für den Geschosswohnungsbau vorgesehen.

Gemeinde setzt auf Zukunftskonzept

Ein Investor beginnt dort noch in diesem Jahr mit dem Bau von 22 Eigentumswohnungen. Die Gemeinde hat einige Förderprogramme vom Land wie „Quartier 2020“ und Wohnbauförderung angesprochen und ihre vollste Unterstützung bei den Maßnahmen zugesichert. Die Gemeinde will in den kommenden Jahren mit den Bürgern ein Konzept erarbeiten, wie das Wohnen und Leben in der Grenzlandgemeinde zukünftig aussehen kann und soll.