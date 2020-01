von Ralf Göhrig

27. Januar, Tag des Gedenkens an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz und an alle Opfer des Nationalsozialismus. Seit 1996 ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag, durch den damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog proklamiert. An öffentlichen Gebäuden wird an diesem Tag als sichtbares Zeichen Trauerbeflaggung gesetzt. Die Vereinten Nationen erklärten dieses Datum zum Internationalen Tag des Gedenkens für die Opfer der Shoa.

Als Jahrestag bezieht er sich auf die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen im Jahr 1945. Es soll an die Ermordung von sechs Millionen Juden und hunderttausender Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Homosexueller, Kranker und Behinderter erinnern. Und vor allem soll der Tag an den wachsenden Antisemitismus, Rassismus und Fremdenhass aufmerksam machen.

Jestetten hat einen gewichtigen Grund, besonders wachsam zu sein, schließlich fielen bereits im Jahr 1940 rund 250 Bewohner der Kreispflegeanstalt, darunter zahlreiche Kriegsversehrte aus dem Ersten Weltkrieg, den Nazis zum Opfer. Die, nach 1945 als Aktion T4 bezeichnete Kampagne sah vor, erbkranke, körperlich, geistig und seelisch Behinderte systematisch zu ermorden.

Unter dem Euphemismus Euthanasie (schöner Tod) sollten die rassenhygienischen Vorstellungen der vermeintlichen Herrenrasse umgesetzt werden. Im Herbst 1939 wurden die Patienten des Jestetter Pflegeheims systematisch erfasst und ab Sommer 1940 in mehreren Wellen von der „Gesundheitsbehörde“ abgeholt und im Schloss Grafeneck bei Reutlingen ermordet.

Nach und nach wurde die Ahnung zur bösen Gewissheit und spätestens, als die Kleider der Ermordeten zurück nach Jestetten gebracht wurden, entschied sich die Anstaltsleitung dazu, die verbliebenen Patienten in Wäldern, Scheunen und Kellern zu verstecken. Am 6. Dezember mussten die Busse, die weitere Menschen in Jestetten abholen sollten, unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Es waren Menschen wie die Krankenpfleger Adolf und Hans Fricker, die sich in der dunklen Zeit den Nazis entgegengestellt hatten. Bereits 1935 stellte sich Hans Fricker gegen die Herrschenden, was ihm eine „strenge dienstliche Rüge“ und das Verbot der Vorstandstätigkeit im Musikverein einbrachte. Die Menschen vom Homberg hatten sich gegen die Nazis gestellt, ein Engagement, das auch in der heutigen Zeit dringend geboten ist.