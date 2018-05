Jestetten Hospizverein Jestetten und Umgebung sucht Verstärkung

Die Hospizhelfer des Hospizvereins Jestetten und Umgebung haben 2017 61 Hospizbegleitungen übernommen. Die Zunahme der Demenzerkrankungen stellt die Ehrenamtlichen zunehmen vor Herausforderungen.

Johann Wolfgang Goethe wusste bereits, dass der Tod gewissermaßen eine Unmöglichkeit ist, die plötzlich zur Wirklichkeit wird. Mit dieser Ungewissheit befasst sich die Hospizgruppe Jestetten und Umgebung bei ihrem Dienst der Sterbebegleitung. Diesen übt sie bereits seit fast 25 Jahren im Jestetter Zipfel ehrenamtlich aus. Im Café "Central" trafen sich kürzlich 23 Mitglieder zur Hauptversammlung, die im zweijährigen Rhythmus abgehalten wird.

Edwin Kintzi erwähnte, dass in den vergangenen beiden Jahren 61 Hospizbegleitungen geleistet wurden, 34 im häuslichen Bereich und 27 im Pflegeheim. Sieben aktive Hospizhelferinnen und -helfer leisteten im Schnitt 70 Stunden pro Jahr.

Anzahl der Einsätze in ambulanter Palliativpflege geht zurück

Die Anzahl der Einsätze in der ambulanten Palliativpflege geht allerdings zurück. In den Anfangsjahren des Vereins waren es nahezu doppelt so viele Einsätze, wobei allerdings auch rund 20 Hilfskräfte zur Verfügung standen. Ein weiterer Grund für den Rückgang ist die Belastbarkeit der aktiven Helfer, von denen die meisten mittlerweile rund 70 Jahre alt sind.

"Wir selbst sind auch dem Prozess des Sterbens ausgesetzt", betonte Kintzi, der auch bemerkte, dass der Verein in den ersten Jahren viel Aufklärungsarbeit leisten musste, da der Tod und das Sterben größtenteils noch Tabuthemen waren. Das Bewusstsein in der Gesellschaft über den Tod und das Sterben wurde nicht zuletzt dadurch auch positiv verändert.

Die Angehörigen sind wieder vermehrt bereit, die Sterbenden daheim selbst zu pflegen. Da die Demenz zu einer immer größeren Herausforderung wird, ist der Hospizverein auf der Suche nach neuen ausgebildeten Palliativhelfer und will künftig noch enger mit anderen Hospiz-Organisationen zusammen arbeiten.

Große Hoffnung in Hospiz- und Palliativzentrum in Singen

Große Hoffnung verspricht das Hospiz- und Palliativzentrum, das in Singen gebaut wird. Alle sechs Wochen treffen sich die aktiven Mitglieder zu Praxisabenden, wo die einzelnen Fälle besprochen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Eine immer größere Herausforderung wird die Zunahme der Demenzerkrankungen.

Die Bevölkerung schätzt auch, dass der Hospizverein beim Erstellen von Vorsorgevollmachten sowie Patienten- und Betreuungsverfügungen behilflich ist. Edwin Kintzi wies auf die neue Homepage (www.hospiz-jestetten.de) hin, auf der der Vortrag "Vorsorgende Vollmacht" aufgeschaltet ist, den Konrad Stolz im November in Jestetten gehalten hatte.

Die Schatzmeisterin Karin Henninger zeigte mit ihrem positiven Kassenbericht auf, dass im Verein auch gut gewirtschaftet wird. Dank der Zuschüsse von staatlicher Seite für die Hospizarbeit, dem seit Jahren stabilen Bestand von 220 Passivmitgliedern und den zahlreichen Spenden steht der Hospizverein Jestetten und Umgebung auf gesunden Beinen.

Der Vorsitzende Karlheinz Dietermann betonte, dass die Hospizarbeit einem das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles in der Freizeit gemacht zu haben. "Wir sind auch Brückenbauer zwischen zwei Welten, der Welt hier und jetzt und der Welt danach", so Dietermann. "Zwischen diesen beiden Welten ist vielleicht nur eine ganz kleine Tür und es geht anders weiter, wie wir es uns vorstellen können."