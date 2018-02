Jestetten Henry Brückel verkörpert zum letzten Mal die Fasnachtsfigur Mehlsuppechasper

Henry Brückel ist am Fasnachtsmontag zum letzten Mal Mehlsuppechasper in Jestetten. Die Fasnachtsfigur braucht daher einen Nachfolger, der eventuell beim letzten Einsatz von Brückel verkündet wird.

Das Mehlsuppeässe am Fasnachtsmontagmorgen ist definitiv der Höhepunkt der Jestetter Fasnacht. Mit Henry Brückel steht seit 1997 der fleischgewordene Mehlsuppechasper auf der Fasnachtsbühne. Der 55-jährige Bankkaufmann moderiert nicht nur die vierstündige Show, er ist auch für die gesamte Organisation des Bühnenprogramms zuständig. Auch wenn es für viele Narren fast unvorstellbar ist: Am kommenden Montag wird Henry Brückel letztmals diese närrische Figur verkörpern.

„Es fällt mir zwar schwer, aufzuhören, auf der anderen Seite ist jetzt, da es noch Spaß macht, der richtige Zeitpunkt gekommen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist.“ Die Figur des Mehlsuppechaspers ist eng verbunden mit Karl Büchel, der die Figur im Jahr 1974 ins Leben gerufen hatte, um dem seit dem Jahr 1955 bestehenden Mehlsuppeässe am Fasnachtsmontag die passende Identifikationsfigur zu geben. Bisherige Mehlsuppechasper waren, neben Karl Büchel, Heinz Engelberger und Berthold Danner. Zwischen 1989 und 1996 moderierte ein wechselndes Trio das Jestetter Mehlsuppeässe, bevor Henry Brückel, bestärkt von Karl Büchel, dieses Amt übernahm.

„Es gab viele Höhepunkte in den vergangenen 20 Jahren“, stellte Brückel fest. Besonders stolz ist er auf den zweiten Platz für die Jestetter Mehlsuppe beim Suppenkontest in Konstanz. Die Fasnacht habe sich in den vergangenen 20 Jahren verändert, vor allem gebe es viel weniger Veranstaltungen als früher. Um die Fasnacht und vor allem das Mehlsuppeässe zu erhalten, hat Brückel in den vergangenen Jahren den Kontakt mit den benachbarten Narren in Altenburg, Lottstetten, Dettighofen und Neuhausen gesucht, die sich inzwischen auch beim Mehlsuppeässe einbringen. Und während zu Beginn des aktuellen Jahrzehnts die Zuschauerzahlen beängstigend rückläufig waren, konnte der Trend in der jüngsten Vergangenheit ins Gegenteil umgekehrt werden. Inzwischen ist die Jestetter Halle am Fasnachtsmontag wieder selbst auf der Empore gut gefüllt.

„Ich bin natürlich froh, dass sich Üüle, Düfel und Rebwieber am Programm beteiligen und sich der Turnverein um die Bewirtung, nicht zuletzt die Mehlsuppe, kümmert“, zeigte sich Henry Brückel erwartungsvoll. Ein besonderes Lob zollte er dabei der Sprützchantemusik, die von Anfang an beim Mehlsuppeässe in Jestetten dabei ist.

Insofern darf man gespannt sein, was das Mehlsuppeässe in diesem Jahr bringen wird. Ein kurzweiliges Programm mit Büttenreden, Tanz und Gesang ist jedenfalls garantiert – und die schmackhafte Jestetter Mehlsuppe ist natürlich fester Bestandteil. Und vielleicht ist bei dieser Gelegenheit auch zu erfahren, wer sich traut, in Henry Brückels Fußstapfen zu treten.