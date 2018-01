Jestetten Gründung einer neuen Forstbetriebsgemeinschaft Hochrhein steht an

Gründung einer neuen Forstbetriebsgemeinschaft Hochrhein steht an

Die Gründungsversammlung am 24. Januar im Rathaus Erzingen wird eine neue Forstbetriebsgemeinschaft Hochrhein ins Leben rufen. Ziel ist es, auch den etwa 5000 Privatwaldbesitzern im östlichen Landkreis einen rentablen Zugang zum Holzmarkt zu gewähren.

Die Gründungsversammlung der neuen Forstbetriebsgemeinschaft Hochrhein findet am 24. Januar um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Erzingen statt.

Nachdem das Bundeskartellamt sich anschickt, eine über zwei Jahrhunderte gewachsene Verwaltung abzulösen, und dabei insbesondere den Kleinprivatwald den Kräften den Marktes aussetzt, müssen sich diese Waldbesitzer neu orientieren. Die Holzvermarktung der Kommunalwälder wird zukünftig die, zum Beginn dieses Jahres installierte Waldgenossenschaft Südschwarzwald, bewerkstelligen.

Die bestehenden Forstbetriebsgemeinschaften sind ebenfalls Mitglieder in der Waldgenossenschaft, sodass auch die Privatwaldbesitzer von der Holzvermarktung bei marktangemessenen Preisen nicht ausgeschlossen sind. Allerdings gibt es im südöstlichen Kreisgebiet bislang noch keine Forstbetriebsgemeinschaft, was hauptsächlich an den hier vorherrschenden Laubwäldern mit hohem Brennholz- und relativ geringem Stammholzanteil lag.

Um den rund 5000 Waldbesitzern zwischen Waldshut und Altenburg einen attraktiven Zugang zum Holzmarkt zu verschaffen, haben Kreisforstamt und die Kommunen die Voraussetzungen geschaffen, dies zukünftig auch weiterhin zu gewährleisten. Für die privaten Waldbesitzer der Stadt Waldshut-Tiengen, der Gemeinden Dettighofen, Hohentengen, Klettgau, Küssaberg, Lauchringen, Jestetten und Lottstetten wird zur besseren Holzvermarktung die "Forstbetriebsgemeinschaft Hochrhein" gegründet.

Diese wird dann Mitglied in der Waldgenossenschaft Südschwarzwald e.G. Die Privatwaldbesitzer der Gemeinden Wutöschingen und Eggingen schließen sich der Forstbetriebsgemeinschaft Stühlingen an.

Eigentumsverhältnisse

Gründungsversammlung ist am 24. Januar um 19.30 Uhr im Rathaus Erzingen, die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Hochrhein kann allerdings jederzeit später, beispielsweise bei der Beratung durch den Forstrevierleiter erfolgen.

Der Landkreis Waldshut hat 18 318 Privatwald-Eigentümer, die insgesamt 51 897 Flurstücke besitzen. Mit 42 Prozent der Waldfläche dominiert der Privatwald den Landkreis vor dem Kommunalwald (32 Prozent) und dem Staatswald (26 Prozent). Der Kreis ist mit insgesamt 55 788 Hektar Wald, was einer Fläche von 49,3 Prozent entspricht, einer der waldreichsten Kreise der Bundesrepublik.