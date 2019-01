von Ingrid Ploss

Zahlreiche Besucher empfingen die Bläserklassen fünf und sechs sowie das Jugendorchester DALJ in der Gemeindehalle Jestetten, um zu zeigen, wie viel Freude ihnen das Musizieren macht. Herzlich begrüßte Schulleiter Peter Haussmann die Gäste zum nun schon zehnten Neujahrskonzert. Die Führung durch das Programm des Abends übernahmen anschließend frisch und souverän die Schüler. Das Brass-Ensemble unter der Leitung von Georg Boller eröffnete den musikalischen Reigen.

Mit Disziplin und Konzentration

Sehr auf Disziplin und Konzentration bedacht demonstrierte Musiklehrerin der Realschule Nicole Markhardt mit den Fünftklässlern den schweren Anfang des Musizierens auf einem Blasinstrument. Unterstützt wurde sie dabei von Ute Meißner, Lehrerin für Waldhorn an der Musikschule Südschwarzwald. Im Fünf-Ton-Raum bewegte sich das Stück „Ist ein Mann in Brunnen g`fallen“. Dieses verlangt von den Schülern gutes aufeinander Hören und Treffsicherheit der Töne, um das Ziel des Unterrichts in der 5. Klasse, zur Mehrstimmigkeit zu gelangen, zu erreichen.

Unter der Leitung von Nicole Markhardt begeisterten die jungen Bläser die Zuhörer in der Gemeindehalle. | Bild: Ingrid Ploss

Die jungen Musikanten waren sehr aufmerksam und freudig bei ihrem Vortrag. Die „Castle Fanfare“ von Kit Turnbull mit den Blechbläsern der Bläserklasse 6 leitete den Auftritt der fortgeschrittenen Bläser ein. Sie zeigten mit „Hey Pippi Langstrumpf“ oder „Wenn der Elefant in die Disco geht“, was in einem Unterrichtsjahr erreicht werden kann und ernteten viel Beifall. Begeisterte und talentierte Bläser aus den umliegenden Gemeinden musizieren gemeinsam im Jugendorchester DALJ. Sie haben damit die Möglichkeit, sich auf den Übertritt in einen der Musikvereine vorzubereiten. Mit Themen aus „Spiderman“, „Lips are moving“ sowie „Happy“ fand das Jugendorchester großen Anklang beim Publikum.

Musiker ernten viel Beifall

Abschließend erklang von allen drei Bläsergruppen vorgetragen „Havana“. Die Zuhörer waren beeindruckt von den Leistungen der jungen Musiker und dankten mit anhaltendem Applaus. Peter Haussmann schätzt das hohe Engagement seiner Kollegen für die musikalische Bildung der Jugendlichen und bedankte sich mit einem Präsent. Für einen genüsslichen Ausklang des Abends sorgte der Förderverein und lud die Gäste an das vorbereitete Buffet.