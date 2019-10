von Ralf Göhrig

Bis zum Jahresende ist im Anra-Künstlerhaus die Ausstellung mit dem Titel „Six“ zu sehen, zu hören und zu erleben. „Six“ bezieht sich auf die sechs ausstellenden Künstler, Anra, Ramiro Estrada, Victoria Graf, Jeremy Hansen, Eva Lippert und Gerhard Winter. Bei der Vernissage am Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, wirken Gitarrist Oliver Stiglitz und Perfomance-Künstlerin „Lilly 3,50“, beide aus München, mit. Eröffnet wird die Ausstellung von Bürgermeister Andreas Morasch.

Die Brüder Ralph und Andreas Hilbert (Künstlerduo Anra) sind in der Region bekannt. Besonders beeindruckend haben die Künstler-Brüder aktuell das alte Kellergewölbe des Künstlerhauses dekoriert, das nun nicht mehr feucht und muffig wirkt, sondern in einen europäischen Laubwald mit vielen seiner Bewohner verwandelt wurde. Der Abstieg in den Keller ist daher zu empfehlen.

Ramiro Estrada ist in Mexico geboren und wurde durch skulpturales Schaffen bekannt. Sein aktuelles Werk ist geprägt von einer reduzierten Formensprache, die eine bewegte Ruhe ausdrücken.

Victoria Graf aus Böhringen hat sich mit experimenteller Kunst einen Namen gemacht. Durch die Vielschichtigkeit entwickeln ihre Bilder eine geheimnisvolle Tiefe. Neu ist ihre Kunstkleiderkollektion, die es ihr ermöglicht, ihre Kunst in die Welt zu tragen. Jeremy Hansen ist ein Kanadier, der in Detroit eine Galerie führt. Seine Serie von Mischmedien auf Plexiglas drückt Lebensfreude aus. Eva Lippert aus Hohentengen steht für multidisziplinäre Kunst. Sie lässt die Grenzen zwischen Design, Kunst und Kunsthandwerk verschwinden. Der Münchner, Gerhard Winter ist Bildhauer und zeigt Holzskulpturen.

Die Ausstellung im Künstlerhaus Anra, Kirchplatz 2, Lottstetten ist bis 24. November täglich 15 bis 18 Uhr geöffnet, ab dem 25. November nach telefonischer Vereinbarung (0175/457 38 02).

Die Ausstellung