Lottstetten – Seit 1999 steht der Name Weigand für die Herstellung und Montage innovativer Systeme im Bereich Fenster- und Wintergartenbau sowie Terrassenverglasungen und vieles mehr. Zum Ende des Jahres 2019 verabschiedete sich der langjährige Chef und Firmengründer, Klaus Weigand, in den Ruhestand, nachdem er in seinen Mitarbeitern, Lisa Oecknick und Simon Ritzmann, kompetente und sympathische Nachfolger gefunden hat. Beide sind seit ihrer Ausbildung fest mit dem Unternehmen verbunden und garantieren so einen reibungslosen Übergang der Geschäftstätigkeit sowie der wertschätzenden Zusammenarbeit mit den Kunden und Geschäftspartnern.

Oecknick und Ritzmann übernahmen mit Wirkung zum 1. Januar 2020 die Geschäftsführung – freilich wird Klaus Weigand seinen Nachfolgern weiterhin beratend zur Seite stehen, denn Erfahrung und Kompetenz sind wichtige Pfeiler im Geschäftsmodell des Lottstetter Fenster- und Wintergartenbauers. Und daher ist es ein wichtiges Pfund, auch weiterhin auf das reichhaltige Fachwissen Klaus Weigands zurückgreifen zu können.

Lisa Oecknick absolvierte erfolgreich eine Ausbildung zur Bürokauffrau sowie ein anschließendes Studium im Bereich Business Administration mit dem Abschluss Bachelor of Arts. Als Expertin in den Bereichen Büroorganisation, Personalverwaltung und Marketing, die aber ebenso versiert in der Kundenberatung und Projektkalkulation ist, wird Lisa Oecknick ab sofort die kaufmännischen Belange des Betriebs verantworten.

Simon Ritzmann hat seine Ausbildung zum Glaser als Innungssieger abgeschlossen und anschließend erfolgreich die Meisterprüfung abgelegt. Seit Ausbildungsende im Jahr 2004 hat er umfangreiche und sehr fundierte Erfahrungen in der Planung, Herstellung und Montage aller Produkte aus dem Weigand Leistungsspektrum erworben. Simon Ritzmann trägt ab sofort die Verantwortung für die technischen Bereiche des Unternehmens.

Zur Firma

Das Unternehmen Weigand Fenster- und Wintergartentechnik GmbH wurde ursprünglich als Weigand Fenster- und Fassadentechnik am 1. August 1999 als GbR gegründet. Im Jahr 2006 trennten sich die Wege der Brüder Weigand und die Firma wurde als Einzelunternehmen von Klaus Weigand weitergeführt.

Das Unternehmen wuchs, weswegen ein eigenes Firmengebäude mit Produktionshalle und einer großzügigen Wintergartenausstellung gebaut wurde. Im Jahr 2013 wurde aus dem Einzelunternehmen eine GmbH gegründet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 13 Mitarbeiter. Neun Mitarbeiter in der Produktion und Montage, weitere vier Mitarbeiter im Büro. Das Unternehmen Weigand Fenster- und Wintergartentechnik GmbH bildet drei Auszubildende aus. In den letzten Jahren hat sich der Betrieb auf den Wintergartenbau spezialisiert, produziert aber weiterhin Fenster und Haustüren. Weigand ist im regionalen deutschen und schweizischen Markt aktiv.