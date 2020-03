von Ralf Göhrig

Die Sanierung der ehemaligen Gewerbeschule, die Teil der Realschule wird, nimmt Form an. Nachdem die Erdbauarbeiten bereits im Gange sind, hat der Gemeinderat die Rohbauarbeiten in der jüngsten Sitzung vergeben. Und auch hier zeigte sich die momentan boomende Bauwirtschaft von ihrer schattigen Seite; von sieben Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden, gab lediglich eines ein Angebot ab. Die Firma Brandl aus Hohentengen lag mit ihrem Angebot deutlich über der Kostenschätzung des Architekturbüros, doch bei der Gemeinde war man froh, dass sich überhaupt ein Unternehmen an dem Auftrag interessiert gezeigt hatte. Der Auftrag wurde zu einer Gesamtsumme von 171.000 Euro einstimmig vergeben.

Im Zuge der Erneuerung der Klassenzimmertüren sollen alle Türen der Realschule mit digitalen Schlössern ausgestattet werden. Die Verwaltung stellte die maßgebenden Vorteile der Digitalisierung vor, die langfristig eine deutliche Kostenersparnis bedeuten. So müssen zukünftig nicht mehr alle Schlösser ausgewechselt werden, wenn ein Schlüssel verloren geht.

Zwei Angebote für Schlösseraustausch

Für den Schlösseraustausch lagen zwei Angebote vor. Beide lagen bei 36.000 Euro. Dennoch empfahl die Verwaltung, den Auftrag an die Firma APM Kommunikation- und Sicherheitstechnik GmbH aus Waldshut-Tien­gen zu vergeben, da dieses Angebot zahlreiche Vorzüge gegenüber dem anderen Angebot aufwies. So seien die Folgekosten deutlich günstiger und die Transponderschlüssel arbeiten batterielos, sind also wartungsfrei. Die Maßnahme liegt innerhalb des im Haushaltsplan dafür vorgesehenen Rahmens.

Schließlich stimmte der Gemeinderat ebenfalls einstimmig dafür, die Schulmensa mit einer Photovoltaikanlage auszustatten. Es ist vorgesehen, eine Zehn-Kilowattanlage für 19.000 Euro zu errichten. Nach vorliegender Berechnung hätte sich die Anlage nach gut neun Jahren amortisiert.