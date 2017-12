Jestetten Gemeinderat lehnt zwei Baunträge ab

Der Gemeinderat Jestetten hat einen nachträglichen Antrag für einen Hausumbau abgelehnt, ebenso wie einen Antrag zum Aufstellen eines Bauschildes.

Der Gemeinderat lehnte einstimmig den nachträglichen Antrag für einen Hausumbau in der Neunkircher Straße in Jestetten ab. Konkret ging es um die Dachgaupen, die nicht dem Bebauungsplan und der Dachgaupensatzung entsprechen. Großer Unmut herrschte im Gremium, dass das Bauwerk bereits ohne Baugenehmigung fertig gestellt ist.

Auch wenn der Gemeinderat bei einigen Details großzügig sein kann – der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1957, und die damaligen Vorschriften sind teilweise änderungswürdig – in Sachen Dachgaupen lässt der Gemeinderat nicht mit sich reden. Schließlich würde man hiermit einen Präzedenzfall schaffen und die gesamte, detaillierte Dachgaupensatzung für das alte Ortsgebiet wäre hinfällig, so die Meinung des Gremiums.

"Es kann nicht sein, dass jemand baut, wie er will", kritisierte Bürgermeisterin Ira Sattler. Raimund Hartmann (Grüne) stimmte zu: "Wenn jemand baut, muss er sich an Pläne halten und kann nicht einfach losbauen und sich die Sache nachträglich genehmigen lassen." Der Gemeinderat drängte auf einen Rückbau der drei großen Gaupen, die dem Obergeschoss den Charakter eines Vollgeschosses geben. "Dies ist nun Sache des Baurechtsamtes", stellte Sattler fest. Wolfgang Lauer (FW) kritisierte das langsame Arbeiten der Behörden: "Wir wissen schon lange, dass dort einiges aus dem Ruder läuft. Da muss schneller reagiert werden."

Ebenfalls abgelehnt wurde ein Bauantrag zum Aufstellen eines Bauschildes zum Bauvorhaben in der Weihergasse direkt an der Hauptstraße. Dieses Schild steht allerdings schon eine ganze Weile. "Ein solches Schild ist nicht zulässig", betonte Ira Sattler die darauf hinwies, dass Werbung nur an der Stätte der Leistung zulässig sei. Allerdings gebe es hier keine Leistung, sondern es werde auf, in Zukunft errichtete Wohnungen hingewiesen. "Einem solchen Antrag kann ich nicht zustimmen", bemerkte Andreas Merk (CDU). Er forderte Fairness gegenüber anderen, die sich an Regel halten. In diesem Zusammenhang erinnerte Ira Sattler an ein Werbeschild eines Gewerbetreibenden in dieser Umgebung, der sein berechtigtes Schild nur mit großer Mühe installieren konnte. Grundsätzlich sprach sich der Gemeinderat dagegen aus, nicht zulässige Bauwerke zu dulden, die ohne Genehmigung errichtet wurden.