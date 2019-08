Die Meinung war geteilt über die Fällaktion an der Kreisstraße zwischen Altenburg nach Rheinau, der etwa 250 Bäume, darunter etwa 50 große, zum Opfer gefallen sind. Die Einen waren froh, dass endlich wieder eine Aussicht auf den Rhein vorhanden ist, die Anderen waren zufrieden, dass die Gefahr vor herabfallenden Bäumen gebannt war; die Anderen sahen einen Frevel an der Natur und brachten überhaupt kein Verständnis für das Fällen von Bäumen entlang der Rheinauer Straße auf.

Zwei Wochen lang war die Kreisstraße im vergangenen Dezember gesperrt, nachdem die Straßenmeisterei Lauchringen eine große Gefährdung des Straßenverkehrs erkannt hatte. Allerlei Schlinggewächs hatte die, dem Licht entgegenwachsenden Robinien und dadurch im 45-Grad-Winkel über der Straße hängenden Bäume, noch weiter nach unten gezogen. Dadurch kam es bei jedem Starkregenereignis zum Umstürzen einzelner Bäume oder von Ästen, die dann die Straße blockierten. Glücklicherweise war es hierdurch nie zu Verkehrsunfällen gekommen, doch auf Dauer konnten die Verantwortlichen nicht länger die Augen vor einem drohenden Unglück verschließen.

Eigentlich sind die Waldbesitzer für die Sicherheit der angrenzenden Straßen verantwortlich, allerdings waren die zahlreichen Privatwaldbesitzer in diesem steilen Hangbereich mit dem Fällen der Bäume überfordert, weshalb die Straßenmeisterei das Kreisforstamt um Hilfe bat. Und so rückten die Waldarbeiter der Gemeinde Jestetten aus, einen Streifen von cirka 20 Metern Breite auf der Hangoberseite und eine Baumreihe unterhalb der Straße zu fällen.

Kaum waren die Bäume gefällt, gab es an den Altenburger Stammtischen rege Diskussionen, ob diese Maßnahme notwendig gewesen sei. Und während die Befürworter der Aktion zufrieden waren, mutmaßten die Skeptiker, dass die „brauen Narben im Hang“ nie verheilen würden. Allerdings hat sich inzwischen, wie von den Fachleuten prognostiziert, ein dichter Bewuchs von jungen Buchen und Robinien, die teilweise bereits zwei Meter hoch sind, eingestellt, und der Hang leuchtet in hellem Grün. Außerdem ist die Gefahr herunterstürzender Bäume für die kommenden beiden Dekaden wohl gebannt.

Die Baumarten

Gefällt wurden entlang der Rheinauer Straße überwiegend Robinien, aber auch Ahorn und Haselnuss. Dadurch dass die Wurzeln der gefällten Bäume im Boden verbleiben, wachsen im Fall der Robinie schnell neue Triebe aus dem Wurzelstock. Bis in in fünf Jahren sollen diese Bäume schon wieder bis zu zehn Meter hoch sein, so die Meinung der Forstfachleute.