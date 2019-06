von sk

Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, soll der junge Mann am Sonntagmorgen in betrunkenem Zustand auf der B 27 vor dem Grenzübergang bei Jestetten versucht haben, Autos zu stoppen. Hierzu habe er einen Leitpfosten geschwenkt, den er zuvor am Straßenrand herausgerissen hatte. Gegen 5:45 Uhr hatte ein 44 Jahre alter Autofahrer wegen dem Mann stark abbremsen müssen; als er den Betrunkene passieren wollte, habe dieser den Leitpfahl auf den Pkw geworfen und dabei leicht beschädigt. Die Polizei fand später vor Ort weitere herausgerissene Leitpfosten, die auf das Konto des 18-Jährigen gehen sollen.