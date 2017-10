Am Dienstagmorgen geriet gegen fünf Uhr ein dreistöckiges Haus mit Gaststätte in der Schaffhauser Straße in Brand.

Am Dienstag wurde die Feuerwehr gegen 05.11h zu einem Fahrzeugbrand in die Schaffhauser Straße alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs stellte es sich aber heraus, dass es sich um einen Brand in einem großen Wohn-und Geschäftshaus handelte. An der Giebelseite des Gebäudes, welche zur Seite der Volksbank liegt, warteten acht Personen auf eine Rettung. Fünf Personen standen auf einem Dachabsatz und drei weitere Personen an einem Fenster. Ihnen war der Fluchtweg durch Flammen und Rauch abgeschnitten.

Dem Einsatzleiter und Gesamtkommandanten Holger Jörns bot sich beim Eintreffen an der Einsatzstelle ein dramatisches Bild, wie er im Nachhinein bemerkte. Er ließ den Gemeindevollalarm auslösen und forderte die Feuerwehren Lottstetten, Klettgau und Neuhausen am Rheinfall an. Die drei Nachbarwehren erschienen mit ihren Löschfahrzeugen und Atemschutzgeräteträgern, die Feuerwehren Klettgau und Neuhausen zusätzlich mit ihren Drehleitern.

Unverzüglich wurden die acht Bewohner über die Drehleiter der Feuerwehr Jestetten gerettet, drei davon wurden vom DRK in ein Krankenhaus verbracht. Im weiteren Verlauf wurde der Brand unter Atemschutz bekämpft und die Brandnester in den Zwischendecken gelöscht. Hierzu waren 10 Atemschutztrupps im Einsatz, welche im Wechsel tätig waren und mehrfach eingesetzt werden mussten. Diese zeitintensive Arbeit dauerte bis nach 10 Uhr an.

Der Brand entstand vermutlich im Hinterhof, wo auch ein Pkw stand. Dort waren mehrere Gegenstände und Hausmüll gelagert. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das Gebäude (Küche) über. Die Küche eines Restaurants wurde von den Flammen komplett vernichtet. Das Feuer suchte sich seinen Weg über eine Zwischendecke. Daher musste ein Teil einer Lüftungsanlage entfernt und Zwischenböden geöffnet werden.

Durch den Brand ist das Restaurant im EG bis auf Weiteres außer Betrieb. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr Jestetten keine Angaben machen. Um Unterbringung der unverletzten Bewohner (19) kümmerte sich Bürgermeister Ira Sattler.

Während den Löscharbeiten war die Bundesstraße, welche direkt am Brandobjekt vorbei führt, für jeglichen Verkehr gesperrt. Auf Grund des Feiertages war die Erstversorgung der Einsatzkräfte mit einem Imbiss nicht ganz einfach. Kurzfristig besorgten die Kameraden der Feuerwehr Neuhausen am Rheinfall Brötchen aus einer schweizerischen Bäckerei. Die Einsatzkräfte wurden vom DRK an der Einsatzstelle versorgt, wo auch ein beheiztes Zelt der Feuerwehr zur Verfügung stand.

Durch das rasche und beherzte Eingreifen der Feuerwehren, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und die Ausdehnung somit verhindert werden.

Wie unser Kommandant und EL erwähnte, hatte er sich die Bewältigung des Einsatzgeschehens wesentlich schwieriger vorgestellt. Die Situation war recht schnell im Griff und alle Beteiligten waren froh, dass alle Bewohner rasch gerettet werden konnten. Die Atemschutzgeräteträger berichteten von dichtem Rauch und einer enorm starken Hitze beim Innenangriff. Die Feuerwehr Jestetten erwähnte das tolle Engagement und die schnelle Unterstützung der Nachbarwehren und des DRK .

Brandobjekt: Mitten im Dorf gelegen; Wohnhaus mit einliegendem Geschäftsraum; angebaut weitere Wohnungen und im EG ein Restaurantbetrieb. Das Dach (unbeschädigt) war mit einer Photovoltaikanlage versehen. Der Brandverlauf beschränkte sich auf die Küche, den Gang und die Zwischendecke zum 1. OG. Gleichzeitig gab es erhebliche Beschädigungen durch den entstandenen Brandrauch.

Bericht und Bilder: Uwe Kaier, Mediensprecher