Jestetten Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand

Ein qualmender Topf auf einem Herd löste am Dienstagmorgen einen Feuerwehreinsatz aus. Ein echter Schaden ist laut Angaben der Polizei nicht entstanden.

Ein Rauchmelder hatte um 10:20 Uhr in einer Wohnanlage in der Kirchstraße Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Jestetten war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die betroffene Wohnung konnte schnell lokalisiert werden. Dort fanden die einsatzkräfte einen vergessener Topf, der auf der eingeschalteten Herdplatte unter kräftiger Rauchentwicklung vor sich hin kokelte. Nachdem die Wohnung gelüftet war, konnten die in der Zwischenzeit zurückgekehrten Bewohner die Räume ohne Einschränkungen wieder nutzen.