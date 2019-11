von sk

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilt, hatte ein 27 Jahre alter Radfahrer in der Schwarzwaldstraße einer von rechts kommenden 36-jährigen Ford-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radler und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden am Ford schätzt die Polizei auf 1000 Euro, auch das Fahrrad wurde beschädigt.