Erstmals reiste die Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde Jestetten unter der Leitung von Petra Oellerking-Mumme und Ralf Göhrig mit dem Zug in den brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin nach Wittstock/Dosse. Seit den 1950er Jahren besteht die Beziehung der hiesigen Kirchengemeinde mit der Gemeinde im Dranser Land. Seinerzeit wollte man verhindern, dass der Kontakt zu den Menschen östlich des eisernen Vorhangs verloren geht.

In Brandenburg: Eine Reisegruppe der Kirchengemeinde Jestetten besuchte die Partnergemeinde in Brandenburg. Das Bild entstand in St. Marien-Kirche in Wittstock/Dosse. | Bild: privat, Krichengemeinde Jestetten

Die badisches Landeskirche bemühte sich um Partnergemeinden in Brandenburg. Es war Pfarrer Paul Marquart – später langjähriger Pfarrer in Waldshut – der als Jestetter Pfarrer den Kontakt zu den vier Dörfern, Berlinchen, Dranse, Schweinrich und Sewekow knüpfte und nach seiner Pensionierung – wieder in Jestetten lebend – der Beziehung neuen Schwung verlieh.

Viele Besuche nach der Wende

Paul Marquart und Karl-Hellmuth Jahnke waren es dann auch, die nach der Wende gegenseitige Besuche im jährlichen Wechsel installierten. Der erste Besuch in Brandenburg fand im Jahr 1994 mit Marquart, Jahnke und dem damaligen Pfarrer Peter Sebeties statt. Die „dienstälteste“ Reisende ist heute Margarita Fink, die bereits seit 1996 bei jeder Fahrt dabei war.

Inzwischen ist eine intensive Beziehung zwischen den beiden Kirchengemeinden gewachsen, die regelmäßigen Besuche haben Freundschaften entstehen lassen und auch einen Einblick in das jeweilige Gemeindeleben. Während die brandenburgische Gemeinde in vier Dörfern mit jeweils nur wenigen hundert Einwohnern vier, zum Teil respektable, unter Denkmalschutz stehende Kirchen unterhalten muss, gibt es in Jestetten lediglich ein Kirchengebäude aus dem Jahr 1965.

Dafür hat die Jestetter Gemeinde mit Sibylle Krause eine eigene Pfarrerin, die Brandenburger Protestanten müssen sich den Pfarrer mit anderen Kirchengemeinden teilen. Das bedeutet, dass das Engagement der dortigen Gemeindeglieder ausdrücklich gefragt ist.

Besonders eindrücklich für die Gäste vom Hochrhein waren die vielen Seen, die weiten Felder und der schier endlose Kiefernwald auf märkischem Sand. Aber auch die Kleinstädte wie Wittstock, Röbel/Müritz und Rheinsberg beeindruckten die Reisegruppe. Sie verbreiten aufgrund ihrer schönen Architektur ein heimeliges Flair. Höhepunkt der Reise war sicherlich der Besuch der Landesgartenschau in Wittstock.

Die Kirchengemeinde: Die Jestetter Markusgemeinde hat etwa 1600 Gemeindeglieder, Pfarrerin ist seit 2000 Sibylle Krause