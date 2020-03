von Ralf Göhrig

Herr Morasch, die Schulen und Kindergärten werden, nach einer Entscheidung der Landesregierung, ab kommenden Dienstag geschlossen. Warum ist dies in Lottstetten bereits ab Montag der Fall?

Bei der Verbreitung des Coronavirus zählt jeder Tag. Daher stehe ich zu unserer Entscheidung, bereits einen Tag früher, als empfohlen, zu schließen. Ich habe eine Verantwortung für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die Bediensteten der Gemeinde Lott-

stetten deshalb halte ich die frühzeitige Schließung unserer Kindergärten für richtig und übernehme die volle Verantwortung.

Wie und wann haben Sie die Eltern informiert?

Bereits bei der Abholung der Kinder haben die Leitungen am Freitag die Eltern vorgewarnt, dass die Kindergärten mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche geschlossen werden. Es wurden nochmals alle Kontaktdaten überprüft, um übers Wochenende die Eltern kurzfristig informieren zu können. Nachdem sich dann am Freitagnachmittag unsere Landesregierung entschieden hat, die Kindergärten und Schule ab Dienstag zu schließen, war ich mich mit unseren Einrichtungen sofort einig, unsere Kindergärten in Lottstetten bereits ab Montag zu schließen; wir haben die Info über die sozialen Medien wie auch der Homepage veröffentlicht.

Was geschieht mit den Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen, also Gesundheitsvorsorge oder öffentlicher Infrastruktur, arbeiten?

Es wird im Bedarfsfall eine Notfallbetreuung in den Kindergärten organisiert. Dazu ist es notwendig, den Bedarf schnellstmöglich der Kindergarteinleitung mitzuteilen.

Welche Veranstaltungen finden zur Zeit statt?

Hier möchte ich auf die Empfehlung des Landratsamtes verweisen, die Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 50 Personen untersagt. So entfallen beispielsweise die Hauptversammlung des Männerchors sowie die Proben und beim Turnverein ruht das gesamte Programm bis nach Ostern.

Wie gehen Sie persönlich mit der aktuellen Krise um?

Ich bin stolz, Bürgermeister in Lottstetten zu sein, denn ich weiß und spüre, dass wir alle, Gemeinde, Gemeinderäte und die Bevölkerung, an einem Strang ziehen. Daher ist mir nicht Bange, dass wir auch diese schwere Zeit gemeinsam überstehen werden.