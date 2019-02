von Ralf Göhrig

Führungswechsel beim Musikverein Altenburg: Nach sieben Jahren im Amt stellte sich Matthias Wipf bei der Wahl zum Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung. Ihm folgte Heike Raif als erste Frau in der Vereinsgeschichte an die Spitze des Musikvereins. Die 50-Jährige ist Lehrerin am der Robert-Gerwig-Schule in Singen. Die Hauptversammlung verlief ansonsten wenig spektakulär, das Protokoll des Vorjahres wurde verlesen und die Zuständigen berichteten aus ihren jeweiligen Ressorts.

Die neue Vorsitzende, Heike Raif. | Bild: privat/Raif

Bürgermeisterstellvertreter Lothar Altenburger erklärte: "Zusammenhalt ist wichtig, und man sieht, dass der Musikverein Altenburg ein gesunder Verein ist. Ich hoffe, dass er noch lange erhalten bleibt." Die Wahlen brachten dann den Wechsel an der Vereinsspitze. Für Heike Raif, die bislang Schriftführerin gewesen war, folgte Markus Kintzi. Als 1. Beisitzer wurde Andreas Binkert bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Elke Wipf als Notenwart.