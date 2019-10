von Ralf Göhrig

„Lottstetten hat sich zu einem Hot-Spot der modernen Kunst entwickelt“, befand Bürgermeister Andreas Morasch anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Six im Künstlerhaus Anra. Und tatsächlich kann man der kleinen Gemeinde im südöstlichsten Kreiszipfel das Kunst-Mekka-Attribut nicht abstreiten.

Anra eso trash; Acrylmotive auf alten Schallplatten. | Bild: Ralf Göhrig

Auch in diesem Herbst ist es Andreas und Ralph Hilbert, die vor zwei Jahren das alte, leerstehende Pfarrhaus von der Gemeinde übernommen und es zu neuem Leben erweckt haben, gelungen, internationale Künstler und ihre Werke nach Lottstetten zu bringen. Lottstetten spielt definitiv in der ersten Liga der modernen Kunst. Die Nacht legte sich am Freitagabend über die Dächer der Grenzlandgemeinde und ein seltsames Schauspiel ereignete sich auf dem Weg vom alten Schulhaus zum alten Pfarrhaus. Zwei Personen (Gerhard Winter und Lilly 3,50) waren mit ihren Hunden unterwegs – so jedenfalls der erste Eindruck.

Überwiegt die Skepsis oder hat das Denken schon begonnen? | Bild: Ralf Göhrig

Nein, es waren keine Hunde, es waren zu Eisennägeln gewordene Menschen, in ein aufgeschnittenes Stück Holz eingeschlagen, mit Rädern versehen, die kunstfertig, nach einem – für Laien wie den Rezensenten kaum verständlichen Prozedere – durch ein Spalier der Ausstellungsbesucher ins Künstlerhaus überführt wurden. Wer führt wen? Wohin bewegen wir uns? Und was ist das Ergebnis unserer ruhelosen Aktivität?

Ein altertümlicher Computer (im Vordergrund) war der Laudator der Vernissage. | Bild: Ralf Göhrig

Zahlreiche Besucher waren zur Vernissage gekommen, um die ausgestellten Werke von Ramiro Estrada (Mexico), Victoria Graf (Böhringen), Jeremy Hansen (Kanada/USA), Eva Lippert (Hohentengen), Gerhard Winter (München) und nicht zuletzt der Lottstetter Trash-Künstler Anra zu begutachten, zu erleben und einzutauchen in eine Welt, die zumindest besser zu sein bestrebt, als die graue Realität. Die Musik dazu lieferte, jedenfalls während der Ausstellungseröffnung, Oliver Stiglitz aus München. Und die ließ davon träumen, dass es jenseits der Wegwerfgesellschaft einen alternativen Lebensentwurf geben könnte. Die aktuelle Ausstellung lädt dazu ein, die Konventionen über Bord zu werfen oder zumindest bei Seite zu rücken und den Blick auf das Wesentliche zu richten, die Gedanken zu sammeln, sich und sein Leben zu reflektieren und vielleicht sogar damit zu beginnen, neu zu denken.

Die Ausstellung im Künstlerhaus Anra, Kirchplatz 2, Lottstetten, findet noch bis zum Ende des Jahres statt.