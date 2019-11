von Ralf Göhrig

Ob einer der Jestetter Neuntklässler tatsächlich einen Beruf im Gastgewerbe ergreift, steht zwar noch in den Sternen; Begeisterung zeigten die Schüler der Jestetter Werkrealschule beim Besuch des Gastro-Busses des Hotel- und Gaststättenverbandes, der in der vergangenen Woche zur Stippvisite ins ehemalige Zollausschlussgebiet kam in jedem Fall.

Die Hotels und Restaurants in Baden-Württemberg bieten viele Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Deshalb startete der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) bereits 2016 die Kampagne „Wir Gastfreunde“. Herzstück ist das Gastro-Mobil, ein umgebauter Linienbus, der an Schulen und Ausbildungsmessen in ganz Baden-Württemberg Station macht.

Spielerisch und interaktiv erlebten Jugendliche darin, welche Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten sie im Gastgewerbe haben. An elf interaktiven Stationen warteten zum Beispiel ein virtueller Zimmer-Check, eine Gewürz-Bar oder ein Gastro-Memory.

Die Jugendlichen erhielten dabei ein Bild von Berufs- und Karrierechancen in Hotellerie und Gastronomie. Sie erfuhren außerdem direkt im Bus, welche Betriebe in der Region aktuell noch freie Ausbildungsplätze anbieten.

Auch die Jestetter Schüler hatten offenbar jede Menge Spaß beim Erkunden der Welt der Gastronomie. Ob im virtuellen Spiel oder der tatsächlichen Herausforderung des Gleichgewichtssinns auf einem schwankenden Podest wurde wohl doch, zumindest das Interesse der einen oder anderen potenziellen Hotelfachkraft geweckt.

Auf schwankendem Untergrund versucht die Schülerin, das Gleichgewicht zu halten. | Bild: Ralf Göhrig

Gastronomie und Hotellerie zählen mit mehr als 6000 Auszubildenden zu den großen Ausbildungsbranchen in Baden-Württemberg. Etwas mehr als 1000 Ausbildungsplätze sind zur Zeit jedoch unbesetzt.

Und hier zeigt sich das große Problem der Branche – eine Entwicklung, die auch in Jestetten zu beobachten ist: Von vielen früheren Gasthäusern im Dorfkern ist eigentlich keines mehr übrig geblieben, was überwiegend am fehlenden Nachwuchs liegt.

Lehrer Klaus Müller fand das Projekt „Wir Gastfreunde“ jedenfalls sehr vielversprechend. Denn nur was man kennt oder gar selbst ausprobiert kann das Interesse wecken. Und dann kann die Freude an einem Beruf, der viel mit dem Umgang mit Menschen zu tun hat, trotz vermeintlich wenig attraktiver Arbeitszeiten, am Ende doch überwiegen.