Jestetten Eine Auswanderer-Familie aus Jestetten und Benken ist im Schweizer Fernsehen zu sehen

Christian und Simone Volk sind aus Benken nach Kanada ausgewandert. Ihre Eindrücke aus fast zweieinhalb Jahren schildern sie in der Sendung „Auf und davon – Ein Jahr danach“ auf SRF1.

„Auf und davon – Ein Jahr danach“ heißt die Schweizer TV-Sendung, die am 1. Januar um 20.05 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich werden im Zürcher Weinland, speziell in Benken – der Heimat von Christian Volk – und in Jestetten – der Heimat von Simone Volk, geborene Denzel – viele Menschen diese Sendung verfolgen. Die Sendung, deren Inhalt nicht einmal die direkt Betroffenen kennen, zieht ein vorläufiges Resümee über eine Entscheidung, die im August 2015 ihren Anfang genommen hat und dann in einer Serie von sechs Sendungen – zusammen mit zwei anderen Auswanderern – vom SRF gesendet wurde.

Dass Christian und Simone Volk eines Tages nach Kanada auswandern würden, von dieser Entscheidung wurden sogar die Eltern der Beiden überrascht, obwohl diese Entscheidung von langer Hand vorbereitet wurde. Die Überraschung war deshalb so groß, weil Christian Volk in der Schweiz ein sehr gut florierendes Forstunternehmen aufgebaut hatte, Ehefrau Simone als studierte Försterin bei der Erledigung der Büroarbeit mithalf und die Beiden in Benken ein schmuckes Einfamilienhaus gebaut hatten.

Im August 2015 war es dann so weit. Es waren nicht nur die Koffer gepackt, ein Container stand für Möbel und Hausrat bereit und auch die Forstmaschinen waren für den Transport per Schiff gerichtet. Als neue Heimat hatte das Ehepaar Volk mit Sohn Gion Clearwater in British Columbia ausgesucht, wo ein schmuckes Haus wartete und alle Voraussetzungen für den Betrieb Volktrans Canada vorbereitet waren.

Nach über zwei Jahren Aufenthalt können die Auswanderer sagen, dass der Betrieb gut läuft – inzwischen beschäftigt Christian Volk fünf Angestellte – Sohn Gion geht gerne in die Schule, die Familie hat sich einen Freundeskreis geschaffen und nicht zuletzt hat man sich den Kindheitstraum erfüllt und kann sich diverse Haustiere halten.

Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass man trotz zweier Anträge, die abgelehnt wurden, immer noch keine permanente Aufenthaltsbewilligung hat. Dies ist schon deshalb kaum begreifbar, weil das Forstunternehmen Volktrans immerhin erfolgreich agiert und Arbeitsplätze geschaffen hat. Man kann davon ausgehen, dass in der Sendung am 1. Januar auf die Gesamtproblematik der Auswanderer eingegangen wird und viel über das Problem Auswanderung zu erfahren sein wird.